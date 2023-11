FC Augsburg

vor 16 Min.

FCA-Trainer Thorup muss etliche Spieler bei Laune halten

Jess Thorup lässt die Arbeit auf dem Trainingsplatz für drei Tage ruhen. Am Dienstag wird er wieder Kommandos geben.

Plus Im Test gegen den Drittligisten Jahn Regensburg verschafft Jess Thorup Ergänzungs- und Ersatzspielern Spielpraxis. So denkt der Trainer des FC Augsburg über seinen aufgeblähten Kader.

So hat man Jess Thorup bislang nicht an der Seitenlinie gesehen. Seinen blauen Anzug hatte der Trainer des FC Augsburg gegen sportliche Trainingskleidung getauscht. Die Bedeutung des Testspiels gegen den Drittligisten Jahn Regensburg (5:2) war dann doch eine gänzlich andere. Nicht Punkte für die Bundesliga-Tabelle standen für den 53-Jährigen im Zentrum seines Interesses, sondern der Eindruck, den ihm seine Spieler vermittelten. "Am wichtigsten war, dass viele Spieler viele Minuten bekommen haben und sich zeigen konnten", betonte der FCA-Coach daher im Nachgang.

Thorup nutzte den Test, um etlichen Ersatz- und Ergänzungsspielern Wettkampfpraxis zu verschaffen. Überspitzt formuliert: eine Art Beschäftigungstherapie und Gute-Laune-Veranstaltung. Mit taktischen und personellen Veränderungen reagierte Thorup auf sein Überangebot an Innenverteidigern. Maximilian Bauer, Patric Pfeiffer und Frederik Winther bildeten eine Dreierkette, im defensiven Mittelfeld agierte mit Japhet Tanganga ein weiterer Abwehrspieler als "Sechser". Thorup: "Ich habe ihm vorher gesagt: Ich übernehme die Verantwortung. Aber er hat das gut gemacht."

