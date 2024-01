FC Augsburg verliert hitzige Partie gegen den FC Bayern

Der FC Augsburg zeigt gegen den FC Bayern über weite Strecken eine engagierte Leistung, legt den Münchnern aber zwei Treffer selbst auf und verschießt einen Strafstoß.

Der FC Augsburg hat in der Fußball-Bundesliga eine weitere Überraschung gegen den FC Bayern München verpasst. Zwei Heimspiele in Serie hatten die Augsburger gegen den Meister zuvor gewonnen, nun mussten sie sich mal wieder im eigenen Stadion geschlagen geben. Beim 2:3 (0:2) zeigte die Mannschaft von Trainer Thorup eine engagierte und kämpferische Leistung, belohnte sich aber nicht. Bei zwei Gegentoren hilft der FCA kräftig mit, zudem vergab er einen Strafstoß. Das nächste Spiel bestreitet Augsburg beim VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Augsburgs Trainer Thorup veränderte seine Mannschaft gegenüber dem 2:1 in Mönchengladbach personell und taktisch. Er verhalf Winter-Neuzugang Jakic zu seiner Startelfpremiere für den FCA und verstärkte mit dem Kroaten das defensive Mittelfeld. Engels musste auf die Ersatzbank weichen, Vargas rückte auf den linken Flügel. Spannend war, wie Bayerns Trainer Tuchel auf die zahlreichen Ausfälle der vergangenen Tage reagieren würde. Er tat dies, indem er den vielseitigen Guerreiro auf die Position des Rechtsverteidigers setzte und Neuzugang Dier erstmals im Bayern-Trikot beginnen ließ.

Thorup hatte angekündigt, an der mutigen Herangehensweise festhalten zu wollen. Auch gegen die Münchner wollte der FCA-Trainer nicht nur defensiv agieren. Die ersten Minuten durften ihm gefallen, Demirovic prüfte mit einem Torschuss aus der Drehung Nationaltorhüter Neuer (3.). Wenig später entschied Schiedsrichter Dingert auf Strafstoß. Münchens Abwehrspieler de Ligt hatte den Ball mit dem Arm gespielt. Videoschiedsrichter Stegemann verlagerte den Tatort korrekterweise außerhalb des Strafraums. Beim folgenden Freistoß traf Vargas mit Uduokhai einen Mitspieler (7.).

FC Bayern gegen FC Augsburg: Videoassistent Stegemann greift mehrmals ein

Ausdruck einer ansprechenden Augsburger Anfangsphase war die Beinahe-Führung durch Rexhbecaj. Volley schickte er den Ball ins lange Eck (12.). Erneut schaltete sich VAR Stegemann ein, erneut korrigierte Schiedsrichter Dingert seine Entscheidung. Rexhbecaj hatte Zentimeter im Abseits gestanden. Den Bayern war anzumerken, dass in dieser personellen Not-Formation Automatismen fehlten. Zumindest näherte sich der Meister durch Nationalspieler Goretzka dem FCA-Tor an, als er den Ball ans Außennetz setzte (14.). Tuchel wirkte an der Außenlinie unzufrieden, ärgerte sich über Unzulänglichkeiten seiner Stars, während Thorup entspannt an der äußersten Ecke seiner Coaching-Zone den stillen Beobachter gab.

Tuchels Laune verbesserte sich zumindest kurzzeitig, als seine Mannschaft in Führung ging. Guerreiro trat per Eckstoß den Ball in den Strafraum, FCA-Stürmer Tietz legte unglücklich für Pavlovic auf, der den Ball aus kurzer Distanz ins Netz schoss (23.). Die Münchner freute das 1:0, zugleich beklagten sie den nächsten Ausfall. Tietz war Coman aufs Bein gefallen, gestützt von Ärzten humpelte der Franzose in die Kabine.

Foto: Lennartpreiss

Die Bayern fanden nun vermehrt ins Spiel, sahen sich aber weiterhin geschickt verteidigenden und aggressiv anlaufenden Augsburgern gegenüber. Vor allem Toresammler Kane nahmen die FCA-Spieler erfolgreich aus dem Spiel, erst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte schoss er erstmals aufs FCA-Tor. Treffer erzielten an diesem Nachmittag andere. Kurz vor der Pause nutzte Linksverteidiger Davies den Raum, den ihm die Augsburger ließen, und traf durch Uduokhais Beine hindurch zum 2:0 (45.+5). Die Bayern hatten keineswegs überzeugt, lagen zur Pause aber 2:0 in Front.

Dass den Münchnern derzeit Souveränität fehlt und die Augsburger nach dem Erfolg in Mönchengladbach selbstbewusst auftraten, zeigte sich in den Minuten nach der Pause und im Anschlusstreffer. Mbabu flankte unbedrängt, Demirovic nickte zum 1:2 ein (52.). Die Augsburger witterten nun, angetrieben von ihren Fans, die Chance auf den Ausgleich. Jensen jagte den Ball über den rechten Knick (58.). Just hinein in diese Drangphase fiel der dritte Treffer der Münchner – erneut unter mithilfe eines Augsburgers. Und wieder griff der VAR ein. Dingert hatte auf Abseits entschieden, doch Kane hatte den Ball nicht von Musiala, sondern Jakic zugespielt bekommen. Mit Verzögerung durfte der Engländer seinen 23. Saisontreffer bejubeln.

Thorup reagierte auf den höheren Rückstand und beorderte mit Beljo, Pedersen und Engels frisches Personal auf den Rasen. Beljo hätte verkürzen können, seinem Kopfball fehlte allerdings Druck und Präzision (67.). Die Münchner verpassten durch Tel die endgültige Entscheidung, der nach einem Konter lediglich den rechten Pfosten traf (81.). So bekamen die Augsburger nochmals Gelegenheit, näher heranzukommen. Und wieder schaltete sich der VAR ein. Diesmal, weil Neuer bei einer missglückten Faustabwehr FCA-Verteidiger Uduokhai am Hinterkopf getroffen hatte. Doch Neuer machte seinen Fehler gut und parierte gegen Michel (88.).

Doch der FCA kam dann doch noch mal heran und sorgte für eine spannende Nachspielzeit. Müller ging plump gegen Demirovic zu Werke, erneut gab es Strafstoß. Demirovic trat an – und traf zum 2:3 (90.+4). Die Bayern wankten, die Augsburger brachten sie aber nicht mehr zu Fall.

Augsburg Dahmen - Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago (75. Maier) - Jakic, Rexhbecaj (62. Engels) - Jensen (62. Pedersen), Vargas (80. Michel)- Demirovic, Tietz (62. Beljo)

München Neuer - Guerreiro, De Ligt, Dier, Davies - Pavlovic (90.+7 Zvonarek) - Musiala (89. Müller), Goretzka - Coman (26. Tel), Sané (89. Choupo-Mouting) - Kane

Tore 0:1 Pavlovic (23.), 0:2 Davies (45.+5), 1:2 Demirovic (52.), 1:3 Kane (58.), 2:3 Demirovic (FE/90.+4) Beson. Vorkommnis Neuer (FCB) hält Strafstoß von Michel (88.) Schiedsrichter Dingert Zuschauer 30.660 (ausv.)