FCA-Trainer Thorup: Wollen ins Halbfinale einziehen

Als Handball-Nationalspieler Julian Köster am Sonntag um fast genau 16 Uhr im Fußball-Museum die Kugel des FC Augsburg aus dem Lostopf zog, da wird sich die Begeisterung der FCA-Verantwortlichen in Grenzen gehalten haben. Denn zuvor hatte der 24-jährige Rückraumspieler des VfL Gummersbach bei der dritten Paarung den VfB Stuttgart gezogen. Heißt: Der FC Augsburg muss im Viertelfinale im Februar in Stuttgart antreten.

Eine hohe Hürde auf dem Weg in das Halbfinale, das der FCA erst einmal in der Saison 09/10 erreicht hat. Vielleicht hatte Köster sich ja so ein Los für den FCA gewünscht.

Icon Vergrößern Julian Köster gewann mit Deutschland die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Foto: Tom Weller, dpa Icon Schließen Schließen Julian Köster gewann mit Deutschland die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Foto: Tom Weller, dpa

Denn der Silbermedaillen-Gewinner von Paris ist bekennender Schalke-Fan. Und den Traditionsklub hatte der FCA in der zweiten Runde mit 3:0 aus dem Wettbewerb geworfen.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll: „Wir freuen uns“

Doch nach dem ersten Schreck gab sich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll kämpferisch: „Ein Heimspiel ist im DFB-Pokal natürlich immer der Wunsch, aber wir freuen uns auf die Herausforderung beim VfB Stuttgart. Die Anreise ist nicht allzu weit und wir hoffen, dass uns viele FCA-Fans im Stadion unterstützen werden. Gemeinsam möchten wir unseren erfolgreichen Weg im DFB-Pokal weiter bestreiten.“

Icon Vergrößern FCA-Geschäftsführer Michael Ströll setzt auch auf die Unterstützung der FCA-Fans in Stuttgart. Foto: Harry Langer, dpa Icon Schließen Schließen FCA-Geschäftsführer Michael Ströll setzt auch auf die Unterstützung der FCA-Fans in Stuttgart. Foto: Harry Langer, dpa

Auch FCA-Trainer Jess Thorup ist sich sicher, dass ihm mit seinem Team in Stuttgart eine Pokal-Überraschung gelingen kann: „Sportlich hätte es sicherlich leichtere Aufgaben gegeben, als auswärts beim VfB Stuttgart zu spielen. Aber wenn man schon das Viertelfinale erreicht hat, dann will man natürlich auch ins Halbfinale einziehen. Das ist in Stuttgart unser Ziel.“ Im Pokal trafen die beiden Teams noch nie aufeinander.

Viertelfinale streckt sich über mehrere Wochen

Gespielt wird das Viertelfinale am 4./5. Februar und 25./26. Februar. Die genauen Ansetzungen gibt es bisher nicht. Pech hatte Werder Bremen. Die zog Köster in der zweiten Runde als Erster, doch da Arminia Bielefeld als Drittligist Heimrecht genießt, wurde die Paarung getauscht.

Viertelfinale

RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Arminia Bielefeld - Werder Bremen

VfB Stuttgart - FC Augsburg

Bayer Leverkusen - 1 .FC Köln

gespielt wird am 4./5. Februar und am 25./26. Februar

Halbfinale

1./2. April 2025

Finale

24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion