FCA-Trainer Wagner: „Es ist eine Niederlage, die kotzt mich an“

Für Vincent Kompany dürfte das ungewohnt gewesen sein. Ein freier Blick kurz vor Anpfiff auf das Spielfeld. Normalerweise tummeln sich viele Fotografen vor dem Trainer des FC Bayern München. Dieses Mal aber war es recht einsam um ihn. Die meisten Kameras waren auf seinen Kollegen gerichtet.

Die Münchner spielten am Samstagabend beim FC Augsburg das bayerische Derby in der Fußball-Bundesliga. In den vergangenen Jahren war das eine Auseinandersetzung, die außerhalb Bayerns wenig Beachtung fand. Der FCA aber hat es geschafft, das Interesse am Klub zu steigern. Durch eine simple Trainerverpflichtung.

Seit Sandro Wagner die Nachfolge von Jess Thorup angetreten hat, kann sich die einst graue Maus kaum mehr vor Aufmerksamkeit retten. Also richteten sich eben auch die Kameraobjektive am Samstagabend auf den FCA-Coach statt auf den Trainer des Rekordmeisters.

Jakic und Kömür treffen für den FCA

Der Bundesliga-Start war den Augsburgern vor einer Woche mit einem Sieg in Freiburg gelungen. Nun wollten viele sehen, ob Wagner auch die Bayern ärgert. Gelungen ist das ihm und seinem Team nur phasenweise, nahmen die Münchner doch einen 3:2-Sieg mit auf den kurzen Heimweg. Getroffen hatten für die Bayern Serge Gnabry, Luis Diaz und Michael Olise, während Kristijan Jakic und Mert Kömür durch ihre Tore für Hoffnung bei den Gastgebern gesorgt hatten. Für mehr aber eben auch nicht.

Wagner erinnerte an den Wagner von vor einer Woche in Freiburg. Die komplette Spielzeit lief er in seiner Coaching-Zone auf und ab. Er gab lautstark Anweisungen, klatschte bei gelungenen Aktionen und fuhr sich vor Enttäuschung auch mal durch das gegelte Haar. Er beschäftigte sich zudem mit den Bankangestellten der Bayern, deren Verhalten ihm nicht immer gefiel. Wagner unter Dauerstrom.

In Hälfte zwei wurde er gar kurzzeitig in einen Zweikampf verwickelt, als der an der Außenlinie grätschende Serge Gnabry in den Augsburger Trainer hineinrutschte. Wagner blieb standhaft und widmete sich sofort wieder dem Spielgeschehen.

Lange hatte es nach einem klaren Sieg der Münchner ausgesehen. 3:0 lagen sie vorne, die wackeren Augsburger hatten bis dahin zwar eine gute Spielidee, aber waren selten in die Nähe von Bayern-Torwart Manuel Neuer gekommen. Durch Nachlässigkeiten der Gäste aber kam der FCA zurück in eine bis dahin einseitige Partie. Im Angriff vergaben die Bayern beste Chancen, in der Abwehr agierten sie sorglos. Mit einem in der Schlussphase möglichen Punkteverlust wurde das allerdings nicht bestraft.

Wagner hatte zu weiten Teilen gefallen, was ihm seine Mannschaft gezeigt hatte. „Ich tue mich schwer mit dem Wort Stolz im Fußball, aber heute habe ich das gespürt. Die Mannschaft kann auch stolz sein, auch wenn wir das Spiel verloren haben“, sagte der Trainer. Dennoch: „Es ist eine Niederlage, die kotzt mich an.“ Da könne man letztlich auch nichts schönreden.

Wagner hatte gegen die Bayern die Startelf aus der Partie gegen Freiburg aufgeboten. Allerdings taktisch ans Spiel der Münchner mit drei Sechsern im Mittelfeld angepasst. Breite wollte Wagner so ins Spiel bringen. Auch eigene Ballbesitzphasen schaffen, was durchaus gelungen ist. „Wie die Jungs die Themen mit Ball schon umsetzen, da ist viel Gutes dabei“, sagte der FCA-Trainer.

Der FCA beklagt drei verletzte Spieler

Vor acht Wochen habe er mit seiner Mannschaft eine Reise begonnen. Man habe sich erst einmal gegenseitig beschnuppern müssen. Lang hat diese Kennenlernphase nicht gedauert. Vieles wirkt bereits sehr vertraut. „Sie vertrauen mir und ich vertraue ihnen zu 100 Prozent“, sagte Wagner. Zu sehen in einem deutlich aktiveren Fußball als in der vergangenen Saison. Aber auch letztlich in einem erfolgreicheren? Das werden die nächsten Wochen zeigen. Wenn der Alltag einkehrt und der erste Hype überwunden ist.

Wagner jedenfalls fühlt sich in seiner Entscheidung für den FCA von Tag zu Tag bestätigt. „Es macht Spaß, Trainer vom FCA zu sein. Wenn ich noch mal einen Beweis gebraucht hätte, dass ich hier richtig bin, dann war das heute Abend“, sagte er. Und: „Ich könnte morgen schon wieder spielen.“

Zunächst aber steht eine Länderspielpause an. Was zumindest aufgrund der Verletztenlage ein Vorteil sein könnte. Marius Wolf musste mit Kniebeschwerden ausgewechselt werden, bei Dimitrios Giannoulis zwickt der linke Oberschenkel. Und Robin Fellhauer erlebte einen Schreckmoment.

In der Nachspielzeit traf ihn Münchens Sacha Boey heftig am Kopf. Ein „brutales Foul“, wie Wagner aufgebracht befand. Fellhauer blieb regungslos liegen und wurde mehrere Minuten behandelt. Mit einer Trage war er vom Feld gebracht worden. Noch am Abend kam er in die Uniklinik Augsburg. Das Krankenhaus hat er mittlerweile verlassen. Die Diagnose: Schwere Gehirnerschütterung und kleinere Brüche im Gesicht, die allerdings nicht operiert werden müssen. Einige Wochen wird er dennoch fehlen.