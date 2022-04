FCA-Verteidiger Mads Pedersen fällt für das Spiel gegen Köln aus

Für den FC Augsburg steht ein weiteres wichtiges Bundesliga-Spiel an. Gegen Köln kann der Klassenerhalt klar gemacht werden. Das sind die personellen Voraussetzungen.

Der FC Augsburg kann an diesem Samstag (15.30 Uhr) endgültig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga klar machen. Ein Sieg gegen Köln – und der Abstieg ist endgültig abgewendet. Sollte Bielefeld gegen Hertha BSC nur ein Unentschieden gelingen und Stuttgart gegen Wolfsburg verlieren, könnten sich die Augsburger selbst eine Niederlage erlauben. Trainer Markus Weinzierl vor dem Spiel gegen Köln über...

...den Gegner und die Bedeutung der Partie:

"Es ist immer das Ziel, zu gewinnen. Vor allem zu Hause haben wir das schon öfter geschafft. Gegen Hertha allerdings nicht, weil auch immer ein Gegner mitspielt und wir eine gute Leistung brauchen. Wir müssen die Kleinigkeiten richtig machen. Wir treffen auf eine richtig gute Mannschaft, die nach drei Siegen eine Euphorie hat und nach Europa möchte. Es ist interessant zu beobachten, wie weit wir sind. Es ist klar, dass wir noch einen Sieg brauchen, damit die Fans und wir feiern können. Wir haben es in vielen Heimspielen geschafft, die Zuschauer mitzunehmen, das ist ein wichtiger Faktor. Köln hat viel Risiko im Spiel und vorne mit Modeste und Uth viel Qualität. Für uns ist es wichtig, gut ins Spiel reinzukommen. Köln wird mitspielen wollen, das ist für uns besser als die Hertha, die nicht mitgespielt hat. Es wird ein offenes Spiel, in dem alle Ergebnisse möglich sind."

Markus Weinzierl richtet den Fokus voll auf Köln. Foto: David Inderlied/dpa/Archivbild

...den FCA-Kader

"Es sind alle fit und hochmotiviert. Mads Pedersen fällt leider aus, sonst sind alle gut im Training dabei, es war eine gute Trainingswoche."

...André Hahn:

"Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ich habe ungefähr die Zahl an Spielen gewusst, wann sich sein Vertrag verlängert, deshalb war ich da entspannt. Er ist ein wichtiger Faktor, aber auch ein Ansprechpartner für mich. Er zerreißt sich immer und hat sein Herz am richtigen Fleck. Ich bin sehr froh, dass sich der Vertrag verlängert hat."

...die offene Art von Steffen Baumgart, der seine Aufstellung verraten hat:

"Endgültig weiß man es erst, wenn das Spiel da ist. Steffen Baumgart ist aber eine ehrliche Haut, ich glaube nicht, dass er es nur so sagt. Wir kennen aber den FC auch selbst sehr gut, für mich sind Modeste und Uth die entscheidenden Spieler. Der beste Ansatz ist aber ohnehin der eigene. Es ist wichtig, dass wir agieren. Wir konzentrieren uns komplett auf uns."

...seine eigene Geheimhaltung bei Taktik und Aufstellung:

"Dann könnten wir ja gleich alles auf den Tisch legen und immer öffentlich trainieren. Es macht es aber auch ein bisschen aus, dass man taktiert und den Gegner überrascht. Es ist eher ungewöhnlich, dass einer seine Taktik so offenlegt."

... die nach wie vor nicht öffentlichen Trainingseinheiten beim FCA:

"Das liegt eher noch an den Corona-Maßnahmen. Von mir aus dürfte man häufiger zuschauen, zumindest ab und zu mal. Bei großen Vereinen ist Geheimhaltung üblich, es macht es schwieriger, wenn alles in der Zeitung steht. Es geht darum, Dinge in Ruhe vorzubereiten. Es muss eine Mischung geben, wir wollen natürlich auch, dass die Fans dabei sein können. Wir sind offen, das in der Zukunft wieder mehr zu öffnen."

...die Kaffeewerbung von Kölns Modeste von vor einer Woche:

"Schleichwerbung machen die Superstars oder die, die meinen, dass sie auf sich aufmerksam machen müssen. Bei uns macht das keiner."

...die Entwicklung in Köln, die auch Vorbild für den FCA sein könnte:

"Entwicklung ist immer das Ziel. Die Kölner spielen eine gute Saison, ich mache das viel an Modeste und Uth fest, die den Unterschied ausmachen. Wir haben uns aber auch gut entwickelt. In der Rückrundentabelle sind wir Elfter, aus den letzten sieben Spielen haben wir vier gewonnnen, da sind wir sogar Sechster. Der Trend ist unser Freund."

...die Entwicklung von Robert Gumny:

"Wir haben jetzt ingesamt mehr Stabilität in der Mannschat, das tut jedem einzelnen Spieler gut. Das ist aber nicht nur bei Robert so, auch Reece Oxford spielt eine sehr gute Saison. Und Michael Gregoritsch hat sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt."

... das noch nicht ausverkaufte Stadion:

"Es ist erst Freitag und es sind nur noch ein paar Karten übrig. Ich hoffe, dass es ausverkauft wird. Aber Corona hat seine Folgen, die Fannähe ist etwas verloren gegangen. Und wir haben nicht nur gute Heimspiele abgeliefert. Wir müssen das Vertrauen wieder zurückgewinnen über Erfolgserlebnisse und mutigeres Anlaufverhalten."

...die Dominanz des FC Bayern:

"Bayern München hat sich das hart erarbeitet und nichts geschenkt bekommen. Es muss für die anderen ein Ansporn sein, da aufzuholen. Am Modus sollte man nichts ändern. Ich bin der Meinung, dass man vieles so lassen sollte, wie es Spaß macht und wie der Fußball Spaß macht."