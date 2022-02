FCA-Trainer Weinzierl: "Ich denke nur bis Samstag"

Mit dem Heimspiel gegen Union Berlin beginnt für den FCA wieder der Ligaalltag. Das sagt Trainer Weinzierl zu seinem auslaufenden Vertrag im Sommer und der Ausleihe von Córdova.

Bislang verlief die Rückrunde für den FC Augsburg enttäuschend, lediglich einen Punkt holte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl in der Fußball-Bundesliga seit Jahresbeginn. Gegen Union Berlin will der FCA mit einem Sieg seine Ausgangslage im Abstiegskampf verbessern (Samstag, 15.30 Uhr/live Sky). Dabei helfen sollen die Fans, die wieder in die WWK-Arena dürfen. 7600 sind unter Corona-Bedingungen erlaubt, knapp 7000 Karten waren am Donnerstagmittag vergeben.

Das sagt Weinzierl zum Kader:

Fredrik Jensen hat Probleme und wird sicher nicht dabei sein. Er hat einen Pferdekuss bekommen und dadurch muskuläre Probleme bekommen. Er ist auf dem Weg ins Mannschaftstraining. Wir werden schauen, in welchem Zustand die Nationalspieler zurückkommen werden. Ich habe gesehen, dass Ricardo Pepi eine dicke Nase hat, glaube aber, dass er einsatzfähig ist. Wenn er morgen zurückkehrt, werden wir uns hinsetzen und schauen, wie er das Spiel verkraftet hat. Das werden wir kurzfristig entscheiden, ob er zur Verfügung steht. Sonst sind alle fit.

Das sagt Trainer Weinzierl zu allgemeinen Situation:

Wir haben das Spiel gegen Leverkusen aufgearbeitet, haben viele Gespräche geführt, haben ein Testspiel absolviert gegen Jahn Regensburg, das intensiv war. Daher waren es gute 14 Tage. Entscheiden werden die 90 Minuten am Samstag, wie gut die Länderspielpause genutzt wurde. Wir wissen, wie die Situation ist, dass wir ein Heimspiel haben, und dass wir die Basis legen müssen für den Klassenerhalt. Deswegen ist allen klar, um was es am Samstag geht. Wir müssen uns zu Hause mit unseren Zuschauern zerreißen, ein gutes Spiel abliefern und brauchen die drei Punkte.

Das sagt Weinzierl zur Stimmung in der Mannschaft:

Wir haben interne Prozesse angeregt und den Ernst der Lage der Mannschaft nochmals klargemacht. Ich glaube nicht, dass noch jemand dabei ist, der nicht weiß, um was es geht. Wir haben auch darüber diskutiert, wie gut die Mannschaft funktioniert. Wir haben den Mannschaftsrat neu gewählt. Das sind Dinge, die wir anstoßen wollten. Weil es ganz entscheidend ist, wie die Mannschaft zusammenhält in wichtigen Phasen. Es wird nicht die Mannschaft mit den besten Einzelspielern in der Liga bleiben, sondern die Mannschaft, die am besten funktioniert.

Das sagt Weinzierl über Alfred Finnbogason:

Ich bin unglaublich froh, dass er wieder dabei ist. In der Vorrunde im Stuttgart-Spiel (4:1) hat man gesehen, was er kann. Wie wichtig er für uns ist. Aber wir brauchen ihn fit, konstant fit, nicht nur für ein Spiel. Weil es bei ihm schnell zu viel wird, gehen wir ganz behutsam mit ihm um. Er ist unser zweiter Kapitän, hat brutale Führungsqualitäten - das ist genau das, was wir brauchen. Für mich ist nicht wichtig, wie lange einer spielt, sondern dass die Mannschaft erfolgreich ist. Ich habe selten erlebt, dass ein Spieler nach Verletzungen immer wieder so gute Leistungen bringt wie Alfred. Verletzungen gehören dazu, aber wie man damit umgeht, ist entscheidend. Wie lange er hier bleibt (Vertrag läuft im Sommer aus, d. R.), werde wir in den nächsten Monaten entscheiden.

Das sagt Weinzierl zum Abgang von Max Kruse bei Union Berlin:

Union Berlin funktioniert in erster Linie als Mannschaft. Da hat sich Max Kruse genauso in den Dienst der Mannschaft eingegliedert. Für uns ist es jetzt schwieriger einzuschätzen. Bei Kruse weiß man, was kommen wird. Werden wir sehen, wie sich Urs Fischer entscheidet. Die Mannschaft wirkt über Jahre so gefestigt, dass sie durch einen Abgang keine Probleme bekommen wird. Union macht in den vergangenen Jahren eine super Entwicklung, bis ins internationale Geschäft. Verein und Trainer haben eine Philosophie, sie haben coole Fans, eine gute Stimmung im Stadion. In den letzten Jahren hat sich etwas entwickelt, was aktuell sehrt stabil ausschaut.

Wechselt von Union Berlin zum VfL Wolfsburg: Max Kruse. Foto: Soeren Stache, dpa

Das sagt Weinzierl zum eigenen Plan gegen Union Berlin:

Wir müssen die Stärken des Gegners aus dem Spiel nehmen und unsere Stärken einbringen und von Anfang an auf Sieg spielen.

Das sagt Weinzierl zur Rückkehr der Zuschauer:

Das habe ich schon oft angesprochen, dass sie für uns unheimlich wichtig sind. Wir haben drei Heimspiele im Februar, in denen wir die Basis legen wollen. Ohne Zuschauer zu spielen, macht keinen Spaß. Mit Zuschauer zu spielen, die Emotionen zu erleben, ist mit das Schönste.

Das sagt Weinzierl zur Kritik von Union-Präsident Zingler in der Vergangenheit:

Warum soll ich mich zum Präsidenten des gegnerischen Vereins äußern. Jeder Verein sollte mit seinen Gegebenheiten und Möglichkeiten immer das Beste herausholen. Das ist meine Aufgabe: Mit den Spielern Ziele zu erreichen.

Das sagt Weinzierl zur Leihe von Sergio Córdova zu Real Salt Lake City:

Für mich ist das Wichtigste, das Spieler gerne hier sind, die Aufgabe gerne machen, sich zerreißen und in den Dienst der Leistung stellen. Sergio wollte eine Veränderung, dem haben wir entsprochen. Er hat die Konkurrenz durch den Pepi-Transfer gespürt und wollte sich für eine Zeit lang ausleihen lassen.. Für mich ist wichtig, dass jeder der in der Kabine sitzt, hundert Prozent Gas gibt. Deshalb haben wir in der Diskussion dem zugestimmt.

Das sagt Weinzierl zu seinem auslaufen Vertrag am Ende der Saison:

Ich denke nur bis Samstag.

Das sagt Weinzierl zum Rücktritt von Mönchengladbachs Manager Max Eberl:

Das hat mich bewegt, weil ich ihn kenne, sehr mag und schätze. Ich habe immer wieder mit ihm in Kontakt, zu sehr war ich aber auch nicht drin. Das macht einen nachdenklich, ich will aber nicht ständig darüber philosophieren. Jeder muss für sich die beste Konstellation wählen. Weil es darum geht, dass es einem im Leben gut geht. Ich habe immer bis zu Ende in jedem Verein gekämpft. Aber dieser Schritt ist mit Respekt zu zollen.