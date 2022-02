FC Augsburg

vor 19 Min.

Weinzierl muss nach seiner Corona-Infektion noch einen Tag warten

Plus Ohne Cheftrainer Markus Weinzierl musste der FC Augsburg in die Trainingswoche starten. Die häusliche Isolation des FCA-Coaches endet nach der überstandenen Corona-Infektion erst am Mittwoch.

Von Robert Götz

Als die Fußball-Profis des FC Augsburg am Dienstagnachmittag in die neue Trainingswoche starteten, da fehlte ein wichtiger Mann:; Chef-Trainer Markus Weinzierl. Dessen Corona-Schnelltest war am Sonntag nach der 2:3-Niederlage in Gladbach positiv ausgefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen