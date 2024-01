FCA-Trainingsauftakt: Irvin Cardona steht vor dem Absprung, zwei OPs

Beim Trainingsstart des FC Augsburg fehlt der Franzose bereits, ihn zieht es wohl in seine Heimat. Zwei Spieler fehlen nach Operationen wohl zum Ligastart.

Sonderlich gemütlich war es nicht, als FCA-Trainer Jess Thorup am Dienstag zum Trainingsauftakt rief: Auf dem Trainingsplatz neben der WWK Arena herrschte ein eisiger Wind - ein harter Kontrast zu den warmen Ländern, in denen einige Spieler ihre Kurzurlaube verbracht haben. Ein Spieler, der bisher noch beim FC Augsburg unter Vertrag steht, fehlte da schon: Irvin Cardona war nicht auf dem Platz dabei. Der Franzose war entschuldigt, weil er sich in Vertragsgesprächen befindet, teilte der FCA mit. Sehr wahrscheinlich wird es auf ein Leihgeschäft hinauslaufen.

Als möglicher Abnehmer war zuletzt Zweitligist AS Saint-Etienne gehandelt worden. Der Traditionsverein will nach dem Abstieg aus der ersten Liga im Sommer 2022 unbedingt wieder ins Oberhaus zurück, steht in der aktuellen Tabelle der Ligue 2 aber nur auf einem enttäuschenden 7. Platz. Sollte der Transfer zustande kommen, endet die Zeit des 26-jährigen Cardona nach gerade mal einem Jahr in Augsburg wieder. Im Januar 2023 war der Mittelstürmer von Stade Brest gekommen. In seiner Anfangszeit war Cardona ein belebendes Element in der Offensive, erzielte bei der 3:5-Niederlage beim FC Bayern auch seinen einzigen Bundesliga-Treffer. Zuletzt schaffte er es meistens nicht mal mehr in den Bundesliga-Kader, kommt in der aktuellen Bundesliga-Saison nur auf 51 Spielminuten. Sein Vertrag beim FCA läuft noch bis 2027.

Tomas Koubek und Mads Pedersen wurden operiert

Ebenfalls nicht auf dem Platz standen Tomas Koubek und Mads Pedersen. Bei beiden Spielern standen in der Winterpause langfristig geplante Operationen an: Bei Koubek war es ein Eingriff am Ellbogen, Pedersen lag wegen seines Sprunggelenks unter dem Messer. Beide werden noch etwas länger ausfallen und sollen schrittweise an die Mannschaft herangeführt werden, so der FCA. Der dänische Linksverteidiger Pedersen wäre zum Rückrundenstart gegen Leverkusen aber ohnehin nicht spielberechtigt gewesen: Er kassierte im letzten Spiel des alten Jahres, dem 0:3 gegen den VfB Stuttgart, seine fünfte gelbe Karte. Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj, der an Adduktorenproblemen laboriert, trainierte ebenso individuell wie der Brasilianer Iago. Der Linksverteidiger hatte die letzten drei Spiele wegen Oberschenkelproblemen verpasst.

Auch Frederik Winther suchte man am Dienstag vergebens auf dem Trainingsplatz - der Innenverteidiger, der am 4. Januar seinen 23. Geburtstag feiern wird, war aber wegen einer Erkrankung nicht einsatzfähig. Gut möglich, dass aber auch er angesichts fehlender Perspektiven in dieser Transferperiode sich einem neuen Verein anschließt. Gerüchte gibt es weiterhin um ein vorzeitiges Leihende von Japhet Tanganga, eine Leihe von Patrick Pfeiffer zum HSV oder einen Abschied von David Colina. Der Kroate war ebenfalls im vergangenen Winter erst verpflichtet worden, kommt in dieser Saison aber auf keine einzige Minute in der Bundesliga. Unter Jess Thorup schaffte er es bislang nicht einmal in den Kader. Als Neuzugang hält sich weiterhin der Name von HSV-Spieler Bakery Jatta.

