FC Augsburg

06:03 Uhr

FCA-Trainingslager: Positives Fazit mit einem Wermutstropfen

Plus Stefan Reuter und Enrico Maaßen sind angetan von den Leistungen im Trainingslager. Ganz ohne Sorgen aber reist der FC Augsburg nicht zurück.

Von Marco Scheinhof

Am Freitag war erst einmal Schluss für Stefan Reuter. Er hatte noch schnell den Testspielgegner für den Sonntag vom katarischen Klub Al Duhail SC zum FC Schalke 04 geändert , danach ging es für den Geschäftsführer Sport zurück nach Augsburg. Es standen Termine in der Heimat an. Reuter konnte sich guten Gewissens verabschieden. Er hatte sich in den Tagen zuvor vergewissert, dass der FC Augsburg das Trainingslager in Österreich mit dem nötigen Ernst angeht. "Das war ein richtig gutes Trainingslager. Man sieht, dass alle mit Begeisterung dabei sind", meinte der Manager.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen