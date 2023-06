FCA trifft im DFB-Pokal auf einen bayerischen Drittligisten

Mit der 1. Runde des DFB-Pokals startet der FC Augsburg in die Pflichtspielsaison. Gegner ist mit der SpVgg Unterhaching ein Aufsteiger in die 3. Liga.

Die Anfahrt zum ersten Pflichtspiel in dieser Saison wird für die Fans und die Mannschaft des FC Augsburg kurz sein. Statt wie zuletzt durch ganz Deutschland touren zu müssen, genügt diesmal eine rund 45 Minuten lange Autofahrt zum Spielort. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals trifft der Fußball-Bundesligst in einem bayerischen Derby auf die SpVgg Unterhaching. Die Hachinger, die schon einmal in der ersten Liga spielten, hatten sich als Meister der Regionalliga Bayern erstmals seit sechs Jahren wieder für den Wettbewerb qualifizieren können. Noch ist die Partie nicht genau terminiert, die erste Runde findet von 11. bis zum 14. August statt. Insgesamt 64 Mannschaften nehmen einen neuen Anlauf, um das Ticket für Berlin zu lösen. Titelverteidiger ist RB Leipzig, das zweimal in Folge den Pokal gewonnen hat.

FC Bayern spielt in der 1. DFB-Pokalrunde bei Preußen Münster

Stabhochspringerin Sarah Vogel gab in einer Live-Sendung der ZDF-"Sportreportage" die Losfee, als Ziehungsleiter fungierte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Der FC Bayern München unternimmt nach dem Scheitern in den vergangenen Jahren einen weiteren Anlauf, einmal wieder Pokalsieger zu werden. In der vergangenen Saison war der Rekordchampion (20 Titel) im Viertelfinale am SC Freiburg gescheitert. Auch die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel trifft auf einen Drittligisten, der jüngst aufgestiegen ist. Bayern reist zu Preußen Münster. Regionalligist FV Illertissen empfängt den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Die Augsburger sind in den vergangenen Jahren zu einem frühen Zeitpunkt des Wettbewerbs ausgeschieden. Gegen den FC Bayern (2:5/2022), den VfL Bochum (6:7 n.E./2021) und RB Leipzig (0:3/2020) war nach der 2. Runde Schluss, gegen den SC Verl (1:2/2019) sogar schon in der 1. Runde. Den bislang größten Erfolg im DFB-Pokal feierte der FCA noch als Zweitligist. Gegen Werder Bremen stand Augsburg in der Saison 2009/10 im Halbfinale, unterlag aber 0:2.

Lesen Sie dazu auch