FCA verlängert mit Sorgenkind Fredrik Jensen

Zuletzt hatte Fußball-Bundesligist FC Augsburg mit fünf Neuzugängen für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt vermeldete der FCA eine Vertragsverlängerung mit Fredrik Jensen.

Der finnische Nationalspieler Fredrik Jensen (26 Einsätze) unterschrieb beim FC Augsburg ein neues Arbeitspapier mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2025. Sein alter Vertrag wäre jetzt am Saisonende ausgelaufen.

Der 25-Jährige, der zur Saison 2018/19 vom FC Twente Enschede in den Niederlanden nach Augsburg wechselte, konnte in dieser Spielzeit seinen 52. Bundesliga-Einsatz im FCA-Trikot feiern. In 59 Pflichtspielen für den FCA gelangen dem Rechtsfuß, der in dieser Spielzeit bereits auf mehreren Positionen zum Zug kam, sechs Treffer und sieben Vorlagen.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag beim FCA verlängern konnte, weil ich mich beim FCA unheimlich wohlfühle. Wir haben eine super Mannschaft und ich bin vom Potenzial das FCA überzeugt. Jetzt gilt es, gemeinsam weiterhin hart zu arbeiten, damit wir unsere Ziele erreichen und auch in den kommenden Jahren eine gute Rolle in der Bundesliga spielen werden“, sagt Fredrik Jensen.

Fredrik Jensen hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen

„Mit seiner Dynamik und Vielseitigkeit ist Fredrik Jensen ein wichtiger Spieler für uns. Leider wurde er in den letzten Jahren immer wieder durch Verletzungen und Blessuren zurückgeworfen. Doch gerade in dieser Saison ist er durch intensive Arbeit stabil geworden, absolvierte so viele Spielminuten wie in keiner vorherigen Saison und war in elf der 15 Bundesliga-Spiele am Ball. Wir sind überzeugt, dass er diese Entwicklung noch weiter ausbauen wird und wir gemeinsam erfolgreich sein werden“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. (AZ)

