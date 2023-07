FCA verleiht Lasse Günther an den SV Wehen Wiesbaden

Der 20-jährige Lasse Günther war in der vergangenen Saison leihweise in der zweiten Liga im Einsatz – und soll nun erneut im Unterhaus Spielpraxis bekommen.

Es hatte sich schon angedeutet, nun ist es auch formal fix: Lasse Günther wird den FC Augsburg erneut verlassen und in der kommenden Saison erneut auf Leihbasis bei einem Zweitligisten spielen. Wie der FCA am Dienstagabend bekannt gab, wird der 20-Jährige, der zuletzt an den SSV Jahn Regensburg ausgeliehen war, in der kommenden Saison für den Zweitligaaufsteiger SV Wehen Wiesbaden spielen. Über den bevorstehenden Wechsel hatte unsere Redaktion zuletzt berichtet.

Günther blickt auf eine insgesamt eher unbefriedigende Spielzeit in der Oberpfalz zurück: Das Talent kam in 16 Spielen (zwei Torvorlagen) zum Einsatz und wurde zumeist eingewechselt. Den Abstieg Regensburgs konnte auch er nicht verhindern. Für den FC Augsburg kommt er auf sieben Pflichtspiele in der Bundesliga. Das Trainingslager Augsburgs in Österreich hatte Günther bereits schon nicht mehr mitgemacht, um mit neuen Arbeitgebern verhandeln zu können.

Lasse Günther sieht die Zeit in Regensburg positiv

Letztlich zieht Günther, der 2021 aus der Jugend des FC Bayern zurückkam, eine positive Bilanz seiner Regensburger Zeit, wie er in der Stellungnahme des FCA betont: „Das vergangene Jahr in Regensburg hat mir trotz der Verletzungen gutgetan, gerade vor der Winterpause konnte ich einige Startelf-Einsätze verbuchen. Mit meiner Leihe nach Wehen Wiesbaden will ich nun an genau diese Phase anknüpfen und mir möglichst viele Einsatzminuten erkämpfen.“

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, setzt weiterhin große Stücke in den zweimaligen U20-Nationalspieler: „Lasse Günther hat bereits gezeigt, dass er das Potenzial für die Bundesliga mitbringt. Um aber konstant in der Bundesliga zu spielen, benötigt er viel Spielpraxis, und daher halten wir eine erneute Leihe für sehr sinnvoll.“ Wehen-Wiesbaden startet am Samstag um 13 Uhr mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg in die neue Zweitligasaison. (eisl)

