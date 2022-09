FCA verleiht zwei Talente nach Österreich

Der FCA verkleinert seinen Kader am letzten Tag des Transferfensters weiter und verleiht zwei Nachwuchsspieler an die österreichische Bundesliga.

In den letzten Tagen der Sommer-Transferperiode hat die sportliche Leitung des FC Augsburg um Geschäftsführer Stefan Reuter einige Überstunden absolviert. Mit Mergim Berisha, 24, wurde noch ein Stürmer von Fenerbahce Istanbul geholt, der den Bundesligisten sofort in dieser frühen Phase der Saison weiter helfen soll.

Dies trauen Stefan Reuter und Co. gerade den eigenen Nachwuchsspielern noch nicht zu. Zu instabil ist das FCA-Konstrukt nach drei Niederlagen in den ersten vier Spielen und dem Ausfall mehrerer Führungsspieler. Und so sollen Außenbahnspieler Henri Koudossou und Stürmer Maurice Malone (beide 22 Jahre alt) Spielpraxis in der österreichischen Bundesliga sammeln.

Erst vor der Saison erhielt Henri Koudossou (rechts) seinen Profi-Vertrag von FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter. Jetzt wird er für eine Saison an Austria Lustenau verliehen.

Foto: FC Augsburg (Archivbild)

Maurice Malone zum Wolfsberger AC, Henri Koudossou zu Austria Lustenau

Malone wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum Wolfsberger AC. Koudossou, der vor der Saison seinen ersten Profivertrag beim FCA unterschrieben hat, zieht es für eine Saison zu Austria Lustenau (Vorarlberg), mit deren Anhängern die FCA-Fans eine Fanfreundschaft pflegen.

Fan-Freundschaft des FC Augsburg mit Austria Lustenau

„Maurice Malone und Henri Koudossou sind in der aktuellen Bundesliga-Saison noch nicht zum Einsatz gekommen. Die Spielpraxis ist aber besonders wichtig für die Entwicklung der beiden jungen Profis. Daher sind wir überzeugt, dass sie ihre Entwicklung durch die Leihe nach Österreich erfolgreich fortsetzen werden“, wird Stefan Reuter in der Pressemitteilung zitiert.

"Ich freue mich riesig, dass die Leihe in die österreichische Bundesliga zu Austria Lustenau auf den letzten Metern geklappt hat und bedanke mich beim FCA und Austria Lustenau für diese tolle Möglichkeit. In Lustenau habe ich die Chance mich auf bestem Niveau weiterzuentwickeln und Spielpraxis zu sammeln. Ich werde jeden Tag hart arbeiten, um die Mannschaft bei der Erreichung unsere Saisonziele zu unterstützen, mich täglich zu verbessern und dann im nächsten Sommer beim FCA wieder voll anzugreifen", sagt Koudossou. Der gebürtige Münchner war 2020 vom SV Pullach zum FCA II gewechselt.

Der Wolfsberger AC wird von Robin Dutt trainiert

Für Malone, der gebürtige Augsburger, der alle Jugendmannschaften des FCA durchlaufen hat, ist es jetzt schon die dritte Leihe in Folge. Er versuchte beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden und dann beim Zweitligisten 1.FC Heidenheim so weit zu entwickeln, dass er sich im FCA-Bundesligakader durchsetzen kann, doch immer ohne Erfolg. Jetzt wechselt er zum Wolfsberger AC. In Kärnten hat Malone mit Robin Dutt einen erfahrenen deutschen Trainer als Weiterentwickler. Der 57-Jährige trainierte in der Bundesliga bereits Freiburg, Leverkusen und Bremen. Vielleicht ein Vorteil

„Meine Leihen nach Wehen und Heidenheim haben mir schon gut getan. Jetzt werde ich mit dem Schritt nach Österreich weitere wichtige Erfahrungen sammeln. Daher freue ich mich, dass der Wechsel geklappt hat“, sagt Malone zur Leihe.

