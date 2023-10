FCA verliert in Freiburg: Ein sportliches Drama ohne Helden

Plus Die Niederlage des FC Augsburg beim SC Freiburg war nicht unbedingt nötig. Doch diesmal ging die FCA-Offensive leer aus. Was Ermedin Demirovic und Phillip Tietz dazu sagen.

Als es um die verbale Aufarbeitung der 0:2-Niederlage des FC Augsburg beim SC Freiburg ging, da stellten sich Phillip Tietz und Ermedin Demirovic in der Mixed-Zone des Europapark-Stadions ohne Zögern. Das ehrt sie. Zwar besetzten die beiden Stürmer an diesem wunderschönen ersten Oktober-Sonntag im Breisgau zwei Schlüsselrollen. Doch im sportlichen Drama des FCA waren sie diesmal nicht die Helden. Im Gegenteil.

Es lief die 9. Minute. Der FCA lag durch den verwandelten Elfmeter von Vinzenco Grifo, den Iago unnötigerweise verschuldet hatte, schon 0:1 zurück. Doch der frühe Ausgleich schien fast sicher. Tietz war auf dem Weg zu seinem ersten Bundesliga-Tor eigentlich nicht mehr aufzuhalten.