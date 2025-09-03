FCA verliert Test gegen Fürth – die Fans sind dennoch zufrieden

Nur ein Tor konnte der FC Augsburg den 2301 Zuschauern bei der 1:2 (0:0)-Testspielniederlage gegen die SpVgg Greuther Fürth präsentieren. Trotzdem waren die vielen FCA-Fans in Schwabmünchen durchaus zufrieden. Der Bundesligist hatte sich in der Länderspielpause in der Region ordentlich und vor allem volksnah präsentiert. Dass der sportliche Wert der Trainingspartie in der Länderspielpause sehr überschaubar sein würde, war beim Blick auf die Aufstellung schon zu erahnen.

Denn FCA-Trainer Sandro Wagner hatte während der Länderspielpause gerade einmal sechs Bundesliga-Profis (Torhüter Nediljko Labrovic, Mads Pedersen, Yusuf Kabadayi, Arne Maier, Cedric Zesiger und Phillip Tietz) zur Verfügung. Gut ein Dutzend seiner Profis sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Mert Kömür war schon am Dienstag mit einem Zehenbruch von der deutschen U21-Nationalmannschaft zurückgekehrt. Noch steht nicht fest, wie lange er ausfällt. Die anderen Profis waren angeschlagen oder wurden so geschont, wie zum Beispiel Jeffrey Gouweleeuw oder Ham-Noah Massengo. Aufgefüllt wurde der Kader mit Perspektivspielern aus der U23.

Auch Fürth-Trainer Thomas Kleine nützte die Gelegenheit, um zu probieren. Die Franken belegen derzeit in der 2. Bundesliga Platz zehn. Allerdings mit deutlich mehr Stammpersonal. Aber es fanden sich auch zwei in Augsburg bekannte Namen auf dem Spielberichtsbogen: Juan Cabrera und Felix Higl. Der 28-jährige Higl ist der Sohn von Ex-Bundesliga-Profi und Ex-FCA-Trainer Alfons Higl. Der 60-jährige Aindlinger, der in der FCA-Jugend ausgebildet wurde, hat über 170 Bundesligaspiele für den 1. FC Köln absolviert und war 1999 für ein paar Monate Cheftrainer beim damaligen Regionalligisten FCA. Der gebürtige Uruguayer Cabrera spielte in der vergangenen Saison noch in der U23 des FC Augsburg und erzielte dort 18 Tore, ehe er nach Fürth wechselte. In Schwabmünchen traf er nicht.

FCA testet gegen Fürth: Das Spiel beginnt eigentlich gut

Eigentlich begann der Nachmittag für den FCA ganz gut. Schon nach drei Minuten köpfte Phillip Tietz an die Querlatte des Fürther Gehäuses. Die größte Chance der ersten Hälfte hatten aber die Gäste aus Fürth in der 23. Minute. Higl scheiterte mit einem Schuss, der Abpraller kam zu Omar Sillah, der aber dann am glänzend reagierenden Labrovic scheiterte. Das gleiche Duell entschied der FCA-Torhüter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wieder für sich.

Auch wenn es um nicht viel ging, bereitete Wagner in der Halbzeit seine Einwechselspieler genauso professionell vor, wie es um Bundesliga-Punkte gehen würde. Das erste Tor erzielten aber die Gäste. Fürth ging durch Sillah mit 1:0 (54.) in Führung. Der eingewechselte FCA-Torhüter Daniel Klein hatte keine Chance. Und der Zweitligist erhöhte durch Higl (62.) auf 2:0. Doch der FCA setzte nach. Hendrik Hofgärtner nützte einen Pass von Mads Pedersen zum 1:2 (76.). Die Fans jubelten und klatschten am Ende auch Beifall, auch wenn es mit dem Ausgleich am Ende nichts mehr wurde.

In der Bundesliga geht es am Sonntag, 14. September (15.30 Uhr), mit dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli weiter. Und auch der genaue Termin des Heimspiels des FC Augsburg in der zweiten DFB-Pokalrunde steht fest. Der FCA trifft am Dienstag, 28. Oktober, um 20.45 Uhr in der WWK-Arena auf den Zweitligisten VfL Bochum.

FCA Labrovic (46. Klein) – Mühlbauer (46. Hoops/78. Stegmiller) , Meiser (46. Lichtensteiger), Zesiger, Pedersen – Maier, Ruf (46. Bleicher) - Motowilczuk (46. Kresin/78. Rasoulina), Schnitzer (46. Hofgärtner), Kabadayi (46. Dreo/68. Heinze) – Tietz.