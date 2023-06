Die neue Nummer eins ist da: FCA verpflichtet Finn Dahmen

Der FC Augsburg hat einen Nachfolger für Rafal Gikiewicz verpflichtet: Finn Dahmen kommt ablösefrei aus Mainz. Beim FCA trifft er auf alte Bekannte.

Angedeutet hatte es sich bereits eine Weile, nun ist es offiziell: Der FC Augsburg hat mit Finn Dahmen einen neuen Stammtorwart verpflichtet. Ein Interesse des FCA an dem Schlussmann bestand schon seit einem Jahr, ein Transfer des 25-Jährigen scheiterte vor einem Jahr an der Ablöseforderung seines ehemaligen Klubs FSV Mainz 05. Nun kommt der Keeper ablösefrei an den Lech, sein Vertrag bei den Rheinhessen ist ausgelaufen. Er erhält in Augsburg einen Vertrag bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr.

Eine Einigung mit dem FCA hatte es schon seit geraumer Zeit gegeben. Dahmen hatte dem Kicker bezüglich seiner Zukunft bereits vor einer Woche gesagt: "Ja, ich möchte noch nicht drüber reden, aber es wird demnächst eine Verkündung geben." Offenbar wollte Dahmen es seinem neuen Verein überlassen, den Wechsel bekanntzugeben. Das hat der FC Augsburg nun übernommen. Der Wechsel wurde zeitgleich mit dem Transfer von Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt 98 verkündet - der Wechsel von Pfeiffer zum FCA war schon länger bekannt, nun ist er auch offiziell. Die dritte Neuigkeit betrifft ein FCA-Eigengewächs: Das 19-jährige Torwarttalent Marcel Lubik aus dem Nachwuchs bekommt einen Profivertrag bis Juni 2026.

Ex-FCA-Keeper Gikiewicz über Finn Dahmen: "Wird auf der Bank sitzen"

Dahmen folgt auf Rafal Gikiewicz, dessen Vertrag nicht verlängert worden war. Der Pole hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass ihn der Flirt des FCA mit Dahmen gestört hatte. Der 35-Jährige reagierte in der Hinrunde der vergangenen Saison zuerst mit einem Leistungssprung - und dann mit markigen Sprüchen. Im Oktober hatte er über Dahmen gesagt: "Er wird, solange ich hier bin, bis zum letzten Tag auf der Bank sitzen. Ich glaube, es ist keine gute Idee, hierher zu kommen." Nun hat die Realität des Sommers 2023 diesen Spruch überholt: Gikiewicz ist in Augsburg Geschichte - und Dahmen wohl der neue Stammkeeper.

Finn Dahmen will beim FC Augsburg endlich Stammtorhüter werden

Wie aus dem Umfeld des FCA zu hören ist, erhofft man sich von Dahmen eine neue Qualität in der Spieleröffnung. Der Sohn eines Deutschen und einer Engländerin gilt als exzellenter Fußballer, soll künftig Angriffe einleiten. Zudem vervollständigt er beim FC Augsburg die immer größer werdende Fraktion der deutschen U21-Europameistermannschaft des Jahres 2021. Neben Dahmen gewannen auch Arne Maier, Niklas Dorsch und Mergim Berisha diesen Titel im Trikot der deutschen Auswahl.

Für Dahmen soll der Schritt nach Augsburg damit verbunden sein, endlich Stammkeeper in der Bundesliga zu werden. In Mainz kam er bislang nicht an Stammkeeper Robin Zentner vorbei, spielte nur, wenn der Vize-Kapitän der 05er verletzt ausfiel. Insgesamt kommt der 25-jährige Neuzugang des FCA auf 13 Bundesligaspiele. Dass er großes Potential mitbringt, davon ist der ehemalige Augsburger Trainer und heutige Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt überzeugt, wie er dem Kicker sagte: "Ich bin überzeugt, dass Finn eine gute Nummer eins in der Bundesliga wird." Das hofft man beim FC Augsburg nun auch.

