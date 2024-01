FCA-Verteidiger Iago unterschreibt in Brasilien

Es hat sich schon angedeutet. Jetzt ist es sicher. Linksverteidiger Iago wird den FC Augsburg im Sommer verlassen. Er hat einen Vorvertrag unterschrieben.

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hatte im Interview mit unserer Redaktion vor wenigen Tagen noch klargemacht, dass über den Verbleib von Linksverteidiger Iago über die Saison hinaus beim FC Augsburg bis jetzt nicht entschieden sei. „Es wird Gespräche geben, ob sich die Vereinsseite oder der Spieler eine Verlängerung vorstellen kann“, erklärte er auf die Frage nach den im Juni auslaufenden Verträgen des Brasilianers und von Torhüter Tomas Koubek. Jetzt hat Iago Fakten geschaffen und einen Vorvertrag beim brasilianischen Erstligisten EC Bahia unterschrieben. Damit wird der 26-Jährige die Bundesliga ablösefrei Richtung Brasilien verlassen.

Iago unterschreibt beim EC Bahia einen Vorvertrag

Der Klub veröffentlichte heute eine Mitteilung, dass Iago einen Vorvertrag unterschrieben hat. Der richtige Vertrag läuft dann vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2028 und enthält eine Option auf ein weiteres Jahr. Der FCA hatte Iago im Sommer 2019 für rund 6,5 Millionen Euro von Internacional Porto Alegre verpflichtet. Der FCA war die erste Auswärtsstation für Iago. Bisher absolvierte er 95 Pflichtspiele für die Augsburger. Iago kehrt wohl auch aufgrund seiner Familienplanung nach Brasilien zurück. Seine Frau erwartet das zweite Kind.

Starke Leistung gegen Bayer Leverkusen

Gegen Leverkusen feierte Iago nach seinen Oberschenkelproblemen sein Startelf-Comeback. Zuletzt hatte er am 3. Dezember in Frankfurt gespielt. Dort hatte er beim 2:1-Sieg auch sein bisher einziges Saisontor erzielt. Gegen Bayer zeigte Iago nach kurzen Anlaufproblemen in den ersten Minuten gegen den Leverkusen-Wirbelwind Jeremie Frimpong auf der linken Abwehrseite eine starke Leistung.

Mads Pedersen und Robert Gumny sind mehr als Alternativen

Jetzt herrscht für beide Seiten Planungssicherheit. Dem FCA stehen mit Mads Pedersen und dem etatmäßigen Rechtsverteidiger Robert Gumny zwei gleichwertige Alternativen zur Verfügung. Und sollte Iago seine Form in der Rückrunde so bestätigen, ist er für FCA-Trainer Jess Thorup auch eine Option, wenn auch nur bis zum Mai.

Patric Peiffer bleibt beim FCA

Beendet sind auch die Spekulationen um einen eventuellen Winterwechsel von Patric Pfeiffer. Der Innenverteidiger war mit dem HSV und auch Schalke 04 in Verbindung gebracht worden.

Sein Berater Oheneba Brenya erklärte gegenüber Sky: „Er will nicht weglaufen, sondern sich durchbeißen.“

Patric Pfeiffer wird den FCA in dieser Transferperiode nicht verlassen. Foto: Klaus Rainer Krieger

Bakery Jatta bindet sich langfristig an den Hamburger SV

Klarheit gibt es auch in der Sache Bakery Jatta. Dem FCA wurde Interesse am Offensivspieler des Hamburger SV nachgesagt. Jetzt hat der 25-Jährige seinen auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten bis 2029 verlängert.