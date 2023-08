FC Augsburg

vor 22 Min.

FCA-Verteidiger Mads Pedersen hat keine Angst vor Leroy Sané

Mads Pedersen (links) und Bayern-Star Leroy Sane tauschten auf dem Weg in die Kabine sicher keine Nettigkeiten aus. (Rechts Felix Uduokhai).

Plus Mads Pedersen gerät mit Leroy Sané zusammen. Doch der FCA-Profi lässt sich vom Bayern-Stürmer nicht einschüchtern. Diese Aktion steht sinnbildlich für Pedersens Entwicklung.

Von Robert Götz

Leroy Sané war auf dem Gang in die Kabine in der Halbzeit richtig sauer. Sicher nicht, weil er mit dem FC Bayern München gegen den FC Augsburg 2:0 führte, sondern weil ihm sein Gegenspieler Mads Pedersen in den ersten 45 Minuten richtig zugesetzt hatte.

Mads Pedersen bearbeitete Sané wie einst Berti Vogts seine Gegner

Wie ein Terrier hatte sich Pedersen in die Aufgabe verbissen, ließ Sané kaum Raum, attackierte ihn, ließ ihm kein Ruhe, man blockte sich gegenseitig das eine oder andere Mal. Sané war davon einfach genervt. Was erlaubte sich da der dänische Nobody gegenüber dem 27-jährigen Bayern-Superstar?

