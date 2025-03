FCA-Verteidiger Pedersen: „Es ist die schlimmste Saison meiner Karriere“

Der Ehrgeiz hat ihn nicht verlassen. Mads Pedersen will gewinnen. Immer. Auch in dem internen Testspiel in der Länderspielpause, als die verbliebenen Profis des FC Augsburg über zweimal 20 Minuten gegen ein Team aus U23- und U19-Akteuren antraten. Gefoult sei er worden, erzählt Pedersen, im Strafraum, was zwingend einen Strafstoß zur Folge hätte haben müssen. Als Beleg zeigt er seinen blau gefärbten Fuß. Selbst sein Gegenspieler habe zugegeben, dass es ein Foul gewesen sei. Nur der Schiedsrichter wollte es nicht einsehen.

