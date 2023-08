FC Augsburg

vor 26 Min.

FCA-Verteidiger Uduokhai: "Spiele lieber 4:4 als so ein langweiliges Geschiebe"

Auf Felix Uduokhai (links) und Maximilian Bauer dürfte am Sonntag viel Arbeit zukommen.

Plus Der Augsburger Saisonauftakt hat dem 25-Jährigen gut gefallen. Vor allem Mut und Biss hatten ihn überzeugt. Wie geht es mit seinem Kollegen Iago weiter?

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Maximilian Bauer lachte. Ob er sich denn auf Harry Kane freue, lautete die Frage. Da musste der Innenverteidiger des FC Augsburg nicht lange überlegen. "Nee", sagte er rasch und lachte. Bauer weiß, welche Aufgabe da auf ihn und seinen Nebenmann Felix Uduokhai am Sonntag (17.30 Uhr) zukommen wird, wenn die Augsburger beim FC Bayern München gastieren.

Spiele in München sind ohnehin für Gastmannschaften selten vergnügungssteuerpflichtig, wenngleich die vergangenen Monate Hinweise lieferten, dass die Sprit- und Übernachtungskosten manchmal doch ganz gut angelegt sein können. RB Leipzig zum Beispiel gewann gleich zweimal in München, einmal sogar beim Debüt von ebendiesem Kane. Mittlerweile aber haben die Bayern in Bremen gezeigt, dass sie die Vorbereitung doch dazu genutzt hatten, die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu legen. Und Kane hat auch gleich mal getroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen