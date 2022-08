FCA vor Transfer-Coup: Mergim Berisha soll von Fenerbahce Istanbul kommen

Plus Der FCA reagiert kurz vor Ende des Transferfensters und steht nach Informationen unserer Redaktion vor der Verpflichtung von Mergim Berisha. Er soll die Offensive verstärken.

Mergim Berisha soll die medizinischen Untersuchungen in Augsburg schon bestanden haben, es sollen nur noch Formalien fehlen. Der 1,88 Meter große Stürmer soll für ein Jahr auf Leihbasis mit einer anschließenden Kaufoption kommen. Damit sticht der FCA Bundesliga-Konkurrent VfB Stuttgart im Werben um den Offensivspieler aus.