FC Augsburg

06:24 Uhr

FCA wieder in vollem Stadion: Sicherheitsdienst und Caterer atmen auf

Zurück zur Normalität: Auf Andrang an den Kiosken hoffen der FC Augsburg und weitere Unternehmen, die mit Profifußball Geld verdienen.

Plus Zu Beginn der Pandemie war die Angst vor finanziellen Einbrüchen rund um den Profifußball groß. Im Heimspiel gegen Wolfsburg fallen nun alle Beschränkungen.

Von Dominik Schätzle

Die Befürchtungen waren groß im Frühjahr 2020: Corona bedrohe den Fußball, wie wir ihn kennen. Bundesliga-Klubs könnten Zahlungsprobleme bekommen, die Dienstleister aus den Stadien vor dem Bankrott stehen. Das Personal für Kioske, Würstchenbuden oder Ordner könnten in großem Ausmaß von Jobverlusten betroffen sein. Am Wochenende werden die Stadien wieder voll sein, der FC Augsburg kann ohne Einschränkungen den VfL Wolfsburg empfangen (Sonntag, 15.30 Uhr). Doch wie hat sich die Lage in den beiden Pandemie-Jahren entwickelt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen