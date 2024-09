Der Sieg gegen St. Pauli ist Teambuilding auf dem Platz

Als die Spieler des FC Augsburg zusammen mit den Fans vor der Nordkurve am Sonntagnachmittag den 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den FC St. Pauli feierten, da stand Trainer Jess Thorup etwas abseits. Den ersten Saisonsieg hatte sich die Mannschaft gegen den Aufsteiger hart erarbeiten müssen, hatte es sich dabei aber auch selbst schwer gemacht. Jetzt sollte die Mannschaft in diesem Moment im Vordergrund stehen. Thorup selbst genoss den ersten Saisonsieg lieber am Rande. Es lagen auch intensive Wochen hinter den 54-jährigen Dänen und ein schwieriger Saisonstart.

Robert Götz