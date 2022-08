Felix Götze verlässt den FCA und wechselt zu RW Essen

Plus Felix Götze wird den FCA nach Informationen unserer Redaktion verlassen und an RW Essen ausgeliehen. Der 24-Jährige soll sich schon im Ruhrgebiet befinden.

Damit geht eine vierjährige Liaison mit nur sechs Bundesligaspielen zu Ende, die von großem Verletzungspech von Felix Götze, 24, geprägt war. Auch darum konnte der jüngere Bruder von Weltmeister Mario Götze (Eintracht Frankfurt) beim FCA nie richtig Fuß fassen. 2018 war der damals 20-Jährige vom FC Bayern ablösefrei zum FCA gewechselt, erzielte auch gleich bei seinem zweiten Bundesliga-Einsatz für den FCA sein allererstes Bundesliga-Tor. Ausgerechnet gegen die Bayern. Es war an diesem 25. September der späte 1:1-Ausgleich, dem Endergebnis. Götze schien sich aus dem Schatten seines größeren Bruders Mario, den Weltmeister von 2014, lösen zu können.