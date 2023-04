FC Augsburg

vor 21 Min.

Felix Uduokhai steht kurz vor der Rückkehr in den FCA-Kader

Plus Der Innenverteidiger trainierte am Dienstag erstmals wieder mit der Augsburger Mannschaft. Zwei Offensivspieler sind dagegen angeschlagen.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Der FC Augsburg könnte noch so viel besser dastehen in dieser Bundesliga-Saison. Wenn diese letzten Minuten nicht wären. Gegentor in der Nachspielzeit gegen Schalke, Gegentor in der Nachspielzeit in Wolfsburg - alleine in diesen beiden vergangenen Partien hätte der FCA vier Punkte mehr einfahren können. 33 statt 29 Zähler wären es, die Lage wäre noch deutlich entspannter im Kampf gegen den Abstieg. Aber auch so haben die Augsburger alles in eigener Hand.

Die späten Gegentore – ein Thema, das Trainerteam und Spieler beschäftigt. "Natürlich ist das ärgerlich, da haben wir einige Punkte liegen lassen. Wir machen es uns selbst schwer damit", sagte Enrico Maaßen am Dienstag. Schon direkt nach dem 2:2 in Wolfsburg hatte er davon gesprochen, dass seine Mannschaft bis zum Ende sauber und konsequent verteidigen müsse. Das aber gelang weder gegen Schalke noch in Wolfsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen