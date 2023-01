FC Augsburg

vor 47 Min.

Felix Uduokhai und der lange Weg zurück ins FCA-Team

Plus Der FCA-Innenverteidiger hatte zuletzt immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, aber auch viel aus dieser Zeit gelernt. Nun fühlt er sich wieder topfit.

Von Marco Scheinhof

Zweifel lässt Felix Uduokhai nicht zu. Falls doch, nur ganz wenige Momente. So wie nach der Partie gegen Mainz 05, als sich der Innenverteidiger des FC Augsburg wieder schwerer verletzt hatte. Mainz-Torwart Robin Zentner war ihm aufs Bein gefallen, mit Folgen für den Augsburger: Syndesmoseriss. Uduokhai spielte dennoch zu Ende, in der Hoffnung, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm ist. Die MRT-Bilder aber brachten Gewissheit. Der 25-Jährige musste etliche Wochen aussetzen. Mal wieder, nachdem auch die Saison zuvor nicht optimal gelaufen war.

