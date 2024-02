FC Augsburg

Felix Uduokhai: "Wollte mich nicht nach einem Jahr wegmogeln"

Felix Uduokhai (links mit Sven Michel) hat sich beim FC Augsburg als Stammkraft in der Defensive zurückgekämpft. Am Samstag muss sich sein Team beim VfL Bochum beweisen.

Plus Nach einer schwierigen Phase befindet sich der Abwehrspieler auf dem Weg zu gewohnter Stärke. Ein Gespräch über seine kuriose Vertragsverlängerung, den Umgang mit Schiedsrichtern und Meinungsbildung.

Von Johannes Graf

Herr Uduokhai, bei der Handball-EM ist aufgefallen, wie selten die Spieler mit dem Schiedsrichter diskutieren. Im Fußball ist das ganz anders. Warum?



Felix Uduokhai: Mein erstes Argument wäre, dass elf Spieler pro Mannschaft auf dem Platz sind. Da besteht nochmals mehr Potenzial für Emotionen. Aber im Ernst: In dieser Hinsicht sind die Handballer uns ein Stück weit ein Vorbild. Wir Fußballer können davon lernen.

Auf dem Platz agieren Sie selbst sehr ruhig nach Entscheidungen und bestreiten Zweikämpfe ohne grobe Foulspiele. Die Gelb-Rote Karte gegen Wolfsburg war absolute Ausnahme.



Uduokhai: Nach ihren Analysen wissen die Schiedsrichter grob, welcher Spieler wie reagiert. Wenn ich Dinge anders gesehen habe, spreche auch ich den Schiedsrichter mal an, wenn ich die Begründung wissen will. Entscheidend ist aber, wie du dem Schiedsrichter begegnest. Dass du in Ruhe mit ihm kommunizierst. Damit bin ich bisher gut gefahren. Wenn fünf Spieler angestürmt kommen, ist klar, dass keine gute Konversation stattfindet. Da wird der Schiedsrichter lauter und wehrt sich. Manchmal bin auch ich in Rage und raste aus. War dann ein Wort zu viel dabei, sollte man sich entschuldigen und sich nach dem Spiel die Hand geben.

