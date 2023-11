FC Augsburg

06:21 Uhr

Finn Dahmen ist endgültig beim FCA angekommen

Plus In Köln zeigt der Torhüter Finn Dahmen eine starke Leistung und unterstreicht damit seine positive Entwicklung. An seinem Status als Nummer eins hat er nie gezweifelt.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Die Stimmung ist gut. Es wird viel gelacht, vor allem aber auch viel miteinander gesprochen. Die Torhüter des FC Augsburg feuern sich gegenseitig an. "Unser Verhältnis ist super", sagt Finn Dahmen kurze Zeit später. Nach der Trainingseinheit sitzt er im Presseraum der Augsburger Arena. Der 25-Jährige ist entspannt, kein Wunder, war er doch wenige Tage zuvor maßgeblich am Augsburger Punktgewinn in Köln beteiligt gewesen.

Finn Dahmen ist die Nummer eins beim FCA. Tomas Koubek ist sein Herausforderer, Marcel Lubik die Nachwuchshoffnung. Torwarttrainer Marco Kostmann vervollständigt die kleine Trainingsgruppe. Oft trainieren die vier fern der Feldspieler, sie sind ein eigener, eingeschworener Haufen. "Wenn kein gutes Klima herrscht, ist das nicht leistungsfördernd", sagt Dahmen. Als er im Sommer aus Mainz nach Augsburg gewechselt war, hätten ihn seine Konkurrenten Koubek und Lubik am herzlichsten aufgenommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen