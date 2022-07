Fix: Der FCA verpflichtet Elvis Rexhbecaj vom VfL Wolfsburg

Der FCA reagiert auf die Verletzung von Niklas Dorsch und holt den 24-Jährigen vom VfL Wolfsburg. Er dürfte nicht der letzte Neue in Augsburg bleiben.

Der FC Augsburg hat wie erwartet auf die Verletzung von Niklas Dorsch reagiert und Elvis Rexhbecaj vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Am Mittwochabend gaben die beiden Klubs die Einigung bekannt. Der 24-Jährige hat beim FCA einen Vertrag bis 2026 unterschrieben, nach Wolfsburg fließt dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von etwa 1,75 Millionen Euro. Er wird die Rückennummer 13 tragen.

Rexhbecaj soll den Ausfall von Niklas Dorsch kompensieren. Der U21-Europameister hatte sich im letzten Testspiel gegen Stade Rennes einen Mittelfußbruch zugezogen und fällt rund drei Monate aus. Seine Position im zentralen Mittelfeld soll Rexhbecaj nun einnehmen – auch wenn er ein etwas anderer Spielertyp ist und seine Stärken mehr im Spiel nach vorne hat.

Die Familie Rexhbecaj floh wegen des Kosovo-Kriegs nach Deutschland

Der im ehemaligen Jugoslawien geborene Spieler galt früh als großes Talent und sorgte in Berlin, wo die Familie wegen des Kosovo-Kriegs nach ihrer Flucht ein neues Zuhause gefunden hatte, schnell für Furore. Das Rennen um das Juwel des Brandenburger SC machte schließlich der VfL Wolfsburg – unter anderem deshalb, weil der Vater eine Stelle als Platzwart in Wolfsburg antreten durfte und die Eltern samt der fünf Geschwister mitkamen.

Rexhbecaj durchlief ab der D-Jugend sämtliche VfL-Jugendmannschaften und rechtfertigte seinen Ruf als großes Talent. Mit 20 Jahren debütierte er bei den VfL-Profis in der Bundesliga und gehörte in der Saison 2019/20 zum Stammpersonal. In den vergangenen Jahren war Rexhbecaj an den 1. FC Köln und den VfL Bochum verliehen, wo er ebenfalls Stammspieler war. Trotz seiner erst 24 Jahre kommt der Mittelfeldspieler so schon auf 103 Spiele in der Bundesliga. Eine Quote, die nur wenige in diesem Alter vorweisen können.

Rexhbecaj wird in der Pressemitteilung des FCA wie folgt zitiert: "Nach meinen zwei Leihstationen in Köln und Bochum, die meiner Entwicklung sehr gut getan haben, bin ich nun sehr froh, langfristig hier in Augsburg zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren super und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und dem neuen Trainer, dessen Philosophie gut zu meiner Spielweise passt." Stefan Reuter freut sich über den Transfer: "Wir haben Elvis schon sehr lange beobachtet. Deshalb sind wir sehr froh, dass der Transfer nun geklappt hat. Ich bin mir sicher, dass Elvis unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten sehr gut tun wird und er unsere Fans mit seiner dynamischen, aggressiven und mitreißenden Spielweise begeistern wird."

Auch Toni Martinez aus Porto könnte noch zum FCA kommen

Gut möglich, dass Rexhbecaj nicht der letzte Neuzugang in Augsburg ist: Der FCA soll für Angreifer Toni Martinez ein Angebot für ein Leihgeschäft abgegeben haben. Der 25-jährige Spanier könnte der Stürmer sein, der in Augsburg noch dringend gesucht wird. Auch ein Außenbahnspieler für die rechte Seite steht noch auf der Wunschliste des FCA.