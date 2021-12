Framberger in Startelf: Diese Mannschaft schickt Weinzierl gegen Bochum aufs Feld

Ohne Fans im Stadion will der FC Augsburg wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Gegenüber dem Spiel in Berlin verändert sich die Startformation.

Vor dem Spiel sorgten die verschärften Corona-Maßnahmen für reichlich Gesprächsstoff. Während beim Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt sind, untersagte die bayerische Regierung mit Ministerpräsident Markus Söder an der Spitze Fans in bayerischen Stadien. Wenn der FC Augsburg den VfL Bochum empfängt (15.30 Uhr/Sky), bleiben die Ränge der WWK-Arena leer. Trainer Markus Weinzierl hoffte vergeblich auf die Unterstützung eigenen Anhangs.

Bochums Mannschaft um Trainer Thomas Reis liegt drei Punkte vor dem FCA. Weinzierl wünschte sich, dass sich das nach dem Spiel geändert hat. "Wenn wir gewinnen, sind wir vor Bochum. Das gilt es in 90 Minuten zu beweisen." Dem FCA steht weiterhin nicht der komplette Kader zur Verfügung. Kapitän Jeffrey Gouweleeuw war unmittelbar vor dem Spiel gegen Hertha BSC (1:1) positiv auf das Coronavirus getestet worden und wird ein weiteres Spiel verpassen. Außerdem fehlen mit Reece Oxford und Felix Uduokhai (beide Muskelverletzungen) weitere Innenverteidiger.

Aufstellung des FC Augsburg gegen den VfL Bochum

Im Abwehrzentrum kommt daher wieder eine Notlösung zum Zug. Robert Gumny und Frederik Winther werden wie schon in Berlin versuchen, gegnerische Angreifer am Tore schießen zu hindern. Allgemein vertraut Trainer Weinzierl der Elf, die in Berlin einen engagierten Auftritt hingelegt hatte. Rafal Gikiewicz wird wenig überraschend das Tor hüten. Als Außenverteidiger rückt Raphael Framberger in die Startelf. Er ersetzt Mads Pedersen, den unter Woche Knieprobleme plagten, aber auf der Ersatzbank sitzt.

Raphael Framberger spielt von Beginn an. Foto: Klaus Rainer Krieger (Archivbild)

Auf der linken Seite verteidigt Iago. Im Mittelfeld vertraut Weinzierl erneut dem Duo Niklas Dorsch und Arne Maier. Veränderungen ergeben sich im Angriff. Ruben Vargas wechselt auf den linken Flügel, auf der rechten Seite beginnt Daniel Caligiuri. Im Angriff sollen wie in Berlin André Hahn und Andi Zeqiri für Torgefahr sorgen soll.

Die Startelf des FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gumny, Winther, Iago - Dorsch, Maier - Caligiuri, Vargas - Hahn, Zeqiri