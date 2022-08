FC Augsburg

vor 18 Min.

"Froh, dass er da ist": Für FCA-Angreifer Berisha wird der Bundesliga-Traum wahr

Plus Am Mittwoch hat der FCA die Verpflichtung von Mergim Berisha bestätigt. Gleich am Morgen absolvierte der Stürmer von Fenerbahce Istanbul seine erste Übungseinheit.

Von Andrea Bogenreuther

Als am Dienstag noch auf vielen Online-Plattformen gerätselt wurde, ob Fenerbahces Stürmer Mergim Berisha zum Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart wechseln würde, warteten sie beim Ligakonkurrenten FC Augsburg quasi nur noch auf die abschließende Unterschrift. Am Mittwoch wurde der Überraschungs-Coup dann als perfekt gemeldet, der deutsche Angreifer mit kosovo-albanischen Wurzeln wird als Ausleihe bis zum Saisonende die zuletzt schwächelnde FCA-Offensive verstärken. Knapp eineinhalb Stunden nach der Vollzugsmeldung nahm Berisha auch schon an der ersten Trainingseinheit mit seinen neuen Teamkollegen teil. "Es war eine sehr gute und intensive Einheit. Ich konnte die Jungs kennenlernen. Es freut mich riesig, dass ich hier bin", sagte der Angreifer, der in der türkischen Süperlig nicht glücklich geworden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen