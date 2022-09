FC Augsburg

vor 46 Min.

Für Marco Richter ist das Spiel beim FCA nicht wie jedes andere

Plus Richter kehrt mit Hertha BSC nach Augsburg zurück. Dass er beim Spiel gegen den FCA dabei ist, ist nach seiner Hodenkrebserkrankung ein Wunder. Auch für seine Eltern.

Von Robert Götz

Wenn Christian und Daniela Richter am Sonntag in der WWK-Arena ihren Sohn Marco unten auf dem Rasen sehen werden, dann werden bei den Eltern des Hertha-Profis viele Emotionen hochkommen. Spiele gegen den FC Augsburg sind für das Augsburger Eigengewächs und seine Familie schon per se ein Highlight, nachdem der 24-Jährige vor gut einem Jahr vom FCA nach Berlin gewechselt war. „Für uns, aber auch für Marco, ist es natürlich immer ein besonderes Spiel in Augsburg – meine Frau und ich leben noch hier, Marcos Großeltern auch, seine Schwestern ebenso. In Augsburg ist Marco Profi geworden, hier ist er gereift. Es wird immer eine Verbundenheit bleiben“, sagt Christian Richter.

