FC Augsburg

06:21 Uhr

Fürs Trainingslager reist der FC Augsburg in die Berge statt ans Meer

Das Winter-Trainingslager des FC Augsburg findet wohl in den Alpen statt.

Plus FCA-Trainer Jess Thorup ändert die Pläne für die Wintervorbereitung seiner Mannschaft. Das angedachte Trainingslager im Süden fällt aus.

Eigentlich wäre FCA-Trainer Jess Thorup in der kurzen Winterpause der Bundesliga um den Jahreswechsel herum gerne mit seiner Mannschaft ins Trainingslager in den Süden geflogen, um seine Spieler auch außerhalb des Platzes noch besser kennenzulernen. Jetzt hat der Däne seine Pläne geändert. Anstatt ans Meer geht es für die Fußball-Profis in die Berge.

Nach dem Auswärtsspiel am Samstag bei Union Berlin stehen noch die Partien gegen Eintracht Frankfurt (So., 3. Dezember, 19.30 Uhr), bei Werder Bremen (Sa., 9. Dezember, 15.30 Uhr), gegen Dortmund (Sa., 16. Dezember, 15.30 Uhr) und beim VfB Stuttgart (Mi., 20. Dezember, 20.30 Uhr) auf dem Terminplan. Danach erhalten die Spieler frei bis zum 2. Januar.

