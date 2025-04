Vor dem Spiel gegen den FC Bayern: Was für einen Erfolg des FCA spricht – und was nicht

Größer könnte die Herausforderung in der Fußball-Bundesliga derzeit kaum sein. Der FC Bayern München steuert auf den nächsten Meistertitel zu, kann in der Partie beim FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) einen weiteren Schritt Richtung Titel machen. Zugleich treffen die Bayern auf einen äußerst gefestigten Gegner, der derzeit bezüglich seiner Abwehrarbeit zu den besten Teams Europas zählt. Der FCA ist seit elf Ligaspielen ungeschlagen, hat schon jetzt die Punktzahl der Vorsaison erreicht (39) und steht in der Tabelle auf Rang acht. Entsprechend sieht Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic seine Mannschaft gegen den Tabellenführer nicht chancenlos. Nach dem 1:1 (0:0) bei der TSG Hoffenheim sagte er: „Wir müssen den Glauben mitnehmen, dass wir zu Hause gegen Bayern München gewinnen können. So muss man ins Spiel gehen. Und dann werden wir nach dem Spiel schauen, dass was dabei rauskommt.“

