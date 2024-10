Es kommt zum Brüderduell gegen Dortmund

Es ist für den FC Augsburg eine ungewohnte Situation. Englische Wochen kommen selten vor. Europäisch spielt der FCA schon lange nicht mehr, aus dem nationalen Pokalwettbewerb hat er sich zuletzt auch häufig recht frühzeitig verabschiedet. Das hatte zur Folge, dass sich der Bundesligist meist einzig auf das Tagesgeschäft konzentrieren kann.

Jetzt aber steht eine ungewohnte Belastung bevor. Neben den beiden Bundesligaspielen an diesem Samstag gegen Borussia Dortmund und eine Woche später in Wolfsburg müssen die Augsburger am Dienstag (18 Uhr) im DFB-Pokal gegen den FC Schalke 04 ran. Für Trainer Jess Thorup bedeutet das, verstärkt auf die Belastungssteuerung seiner Spieler zu achten. Er wird rotieren müssen.

Thorup ändert seine FCA-Aufstellung gegen Borussia Dortmund

Gegen Dortmund baute er seine Startelf bereits um im Vergleich zur Partie vor einer Woche beim SC Freiburg um. Keven Schlotterbeck steht nach auskurierter Verletzung sofort wieder in der Startelf. Für ihn muss Maximilian Bauer weichen. Schlotterbeck trifft damit auf seinen Bruder Nico, der bei der Borussia verteidigt. Ebenfalls neu in der Anfangsformation ist Alexis Claude-Maurice, der zuletzt viele Pluspunkte gesammelt hatte und nun sein Startelf-Debüt feiert. Für ihn sitzt Samuel Essende auf der Bank, weshalb Phillip gegen Dortmund einen neuen Nebenmann im Angriff bekommt. Auf jeden Fall einen, der von der Anlage ganz anders als Essende ist. Der Rest des Team bleibt wie beim 1:3 vor einer Woche im Breisgau.

Bereits verkündet hatte Thorup, dass er im Pokal am Dienstag einen Torwarttausch vornehmen wird. Finn Dahmen darf sich erstmals in dieser Saison auf großer Bühne zeigen. Am Samstag wird noch Nediljko Labrovic versuchen, das erste Zu-Null-Spiel in dieser Bundesliga-Saison zu schaffen. Gegen angeschlagene Dortmunder aber dürfte das nicht einfach werden. Die Borussen haben noch die deutliche Niederlage in Madrid in den Kleidern stecken, zudem warten sie auf den ersten Auswärtssieg in dieser Runde. Motiviert also werden die Gäste sein.