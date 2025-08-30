FCA-Trainer Wagner vertraut der Freiburg-Elf

An der Zielsetzung ließ Sandro Wagner keinen Zweifel. Auch wenn am Samstagabend (18.30 Uhr) der Gegner des FC Augsburg aus der höchsten Kategorie der Fußball-Bundesliga kommt. Der FC Bayern München gastiert in der Augsburger Arena. Das erste Saisonspiel hatte der FCA vor einer Woche in Freiburg gewonnen, jetzt gilt es nachzulegen. Sechs Punkte nach zwei Partien – das ist Wagners Ziel. Und damit wäre er – zumindest kurzzeitig – mal zufrieden.

Wagner war am Freitag deutlich. Ein Bonusspiel sei die Partie gegen den Nachbarn keineswegs. Es gehe wie immer darum, Punkte zu holen. Egal, wer da auf der anderen Seite steht. Egal, dass die Münchner ihren Auftakt mit 6:0 gegen Leipzig gewonnen haben. Wagner rechnet sich gegen jeden Gegner etwas aus.

Wagner richtet seine Taktik immer auch am Gegner aus. Er spricht gerne von seinem Werkzeugkasten, aus dem er die nötigen Hilfsmittel nimmt und seine Mannschaft damit bestmöglich präparieren möchte. Gegen den Rekordmeister belässt er seine Startelf zumindest von den Namen wie vor einer Woche in Freiburg. Die Ausrichtung aber könnte eine andere sein.

Mounié fehlt im Kader des FCA

Offensiv sollen demnach erneut Mert Kömür und Elias Saad für die besonderen Momente sorgen. Auf einen echten Stürmer verzichtet Wagner somit erneut. Phillip Tietz sitzt nur auf der Bank, Steve Mounié fehlt dagegen im Kader. Ein Hinweis, dass der Stürmer womöglich doch noch auf den letzten Metern der Transferperiode, die am Montag endet, verliehen werden könnte? Angers SCO soll interessiert sein.

In der Defensive soll es die altbekannte Formation um Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, Chrislain Matsima und Keven Schlotterbeck richten. Torwart Finn Dahmen bestreitet seine erste Partie, nachdem er erstmals für den Kader der deutschen Nationalmannschaft nominiert worden war. Gegen die Bayern kann Dahmen zeigen, dass die Nominierung gerechtfertigt war.

Auch Kömür hatte ebenso wie sein neuer Teamkollege Anton Kade am Freitag eine positive Nachricht erhalten. Beide sind für die deutsche U21 nominiert. Kade steht auch bereits im Kader gegen die Bayern, ebenso wie Aiman Dardari.

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf, Jakic, Massengo, Giannoulis - Fellhauer, Saad - Kömür

FC Bayern: Neuer - Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer - Goretzka, Kimmich - Diaz, Gnabry, Olise - Kane