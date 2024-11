Arne Maier rutscht in die FCA-Startelf

Die Konzentration liegt ausschließlich auf seiner Mannschaft. Das betont Jess Thorup immer wieder. Was andernorts passiert, interessiert den Trainer des FC Augsburg nicht wirklich. Das trifft auch auf die Umstände bei 1899 Hoffenheim zu, dem Gegner an diesem Sonntag (15.30 Uhr).

Bei den Hoffenheimern herrscht Unruhe. Weil es in der Liga sportlich nicht läuft. In der Europa League sieht es ein wenig besser aus, das 2:2 am Donnerstag gegen Lyon hat die Zuversicht steigen lassen, dass die Verbindung zwischen Trainer Matarazzo und der Mannschaft intakt ist. Anderenfalls wäre ein so später Ausgleichstreffer nach vorherigem Rückschlag nicht möglich.

Der FCA muss gegen Hoffenheim seine Stärken zeigen

Thorup hat sich den internationalen Auftritt der Hoffenheimer natürlich angeschaut. Er schätzt die fußballerische Qualität des Kaders. Er sagte aber auch: „Wir müssen versuchen, unsere Stärken ins Spiel zu bringen. Dann sehe ich die Möglichkeit, das nächste Spiel zu Hause zu gewinnen.“

Fehlen wird ihm bei diesem Vorhaben Elvis Rexhbecaj, der nach seiner fünften gelben Karte aus dem Spiel in Wolfsburg gesperrt ist. Er habe einige Möglichkeiten, seinen Mittelfeldspieler zu ersetzen, so Thorup am Freitag. Durch eine Umstellung auf zwei Spitzen etwa, was die Hoffnungen bei Samuel Essende auf einen Startelf-Einsatz erhöht hatte. Thorup aber entschied sich anders. Er bleibt bei seinem System und stellt Arne Maier auf die Position von Rexhbecaj.

Arne Maier will seine Chance ergreifen

Der Rest der Startelf bleibt unverändert, wie man es von Thorup gewöhnt ist. Hat der Däne mal eine Formation gefunden, ändert er sie nur ungern. Labrovic bleibt im Tor, davor verteidigen Matsima, Gouweleeuw und Schlotterbeck. Die Außenbahnen beackern Wolf und Giannoulis, das Mittelfeld komplettieren Onyeka, Jakic und der offensive Claude-Maurice. Sturmspitze bleibt Tietz.

Arne Maier hat schon länger auf diese Chance gewartet, nachdem er zuletzt meist auf der Bank gesessen hatte. Nun kann er zeigen, dass tatsächlich die wichtige Rolle beim FCA spielt, die er selbst für sich sieht.