Das Debakel gegen Mainz und die Rolle von Sandro Wagner

Das Heimspiel des FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 war ein Tiefpunkt in der noch jungen Saison: Beim FCA lief wenig bis gar nichts zusammen. Selbst eine Überzahl über 40 Minuten lang half der Mannschaft von Sandro Wagner nichts, im Gegenteil: Nachdem der Ex-Augsburger Dominik Kohr vom Platz geflogen war, brach das Team erst richtig ein und kassierte noch zwei weitere Gegentore. Essende gelang nur noch der Ehrentreffer zum 1:4-Endstand.

Die Pleite erzeugt nun einen heftigen Nachhall - und wirft Fragen nach elementaren Qualitäten beim FCA auf. Nicht nur die Spieler, die nahezu alles vermissen ließen, müssen sich hinterfragen - auch Sandro Wagner. Denn nicht nur die Einstellung der Kicker, auch die Aufstellung des Trainers war ursächlich für die Niederlage. Welche Lehren der FCA aus der Klatsche ziehen muss, darum geht es in der aktuellen Folge der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion. Der Hype um Wagner hat einen starken Dämpfer erlitten.

Das Experiment von Sandro Wagner mit Mert Kömür auf der Sechs ging schief

Denn Wagners Aufstellung war mindestens ungewöhnlich: Erneut musste Elvis Rexhbecaj auf der für ihn ungewohnten linken Außenbahn ran. Mert Kömür, der zuvor im Sturmzentrum agiert hatte, sollte auf der Doppelsechs neben Han-Noah Massengo die Schaltzentrale bilden und gegnerische Angriffe abfangen - auch das ging gründlich schief. Stattdessen fielen die beiden ersten Treffer nach leichten Ballverlusten im Mittelfeld. Als ein Mainzer den Ball hatte, war kein FCA-Spieler da, der ihm Einhalt gebieten konnte oder wollte. Noch dazu zeigte Samuel Essende nach seiner Einwechslung, wie wertvoll ein echter Stoßstürmer für eine Mannschaft sein kann - erneut hatte Wagner es mit der Variante „falsche Neun“ und ohne echten Stürmer versucht.

Wagner ging nach dem Schlusspfiff der desaströsen Vorstellung seiner Mannschaft alleine zu den Fans, nahm die Schuld auf sich. Warum er sich nach Meinung der Viererkette damit keinen großen Gefallen tut, was sich nun ändern muss, welche weiteren Erkenntnisse die Niederlage gegen die Rheinhessen liefert und wie die Partie in Heidenheim am kommenden Wochenende einzuschätzen ist, gibt es in der neuen Folge der Viererkette zu hören.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.