Der FCA macht in der Offensive keine gute Figur

Wie nun damit umgehen? Mit einem Rückschlag, dessen Bedeutung sich erst in den kommenden Wochen so richtig zeigen könnte. Am Dienstag ist der FC Augsburg aus dem DFB-Pokal ausgeschieden durch eine 0:1-Niederlage in Stuttgart. Eine Enttäuschung, wie Jess Thorup offen zugibt. Viel Zeit zum Aufarbeiten aber bleibt dem Trainer und seiner Mannschaft nicht. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht die Bundesliga-Partie beim FSV Mainz 05 an.

