Mit zwei Änderungen: Das ist die Startelf des FCA gegen RB Leipzig

Blickt man auf die bisherige Bundesliga-Bilanz des FC Augsburg gegen RB Leipzig, so lässt diese eigentlich nur einen Rückschluss zu: RB ist Augsburgs absoluter Angstgegner. Gegen keinen anderen Klub sind die Erfolgsaussichten in Duellen derart schlecht. Den FC Bayern München und Borussia Dortmund haben die Augsburger inzwischen je viermal geschlagen, der einzige Sieg gegen Leipzig indes liegt siebeneinhalb Jahre zurück. Zehn der bislang 17 Begegnungen haben die Augsburger verloren.

Dass FCA-Trainer Jess Thorup dennoch zuversichtlich auf das Heimspiel gegen RB Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) schaut, bedingt sich einerseits darin, dass zur Schau getragener Optimismus ins Aufgabengebiet von Fußballtrainern zählt, andererseits darin, dass der FCA fünf Spiele in Serie in der Liga ohne Niederlage geblieben ist und darin elf Punkte geholt hat. „Fünf Spiele in Serie in der Bundesliga ungeschlagen zu sein, das gibt uns viel Selbstvertrauen, jedem einzelnen Spieler und der Mannschaft. Dieses Selbstvertrauen müssen wir nutzen“, sagte Thorup im Vorfeld der Partie.

FCA-Trainer Jess Thorup: „Wollen uns offensiv verbessern“

Der 54-jährige Däne möchte an seinem Grundkonzept festhalten, vertraut gegen den Tabellenvierten (36 Punkte) auf konzentrierte Defensivarbeit und kontrollierte Offensive. Um gegen Leipzig Punkte zu holen, müsse man sich aber in einigen Bereichen steigern, meinte Thorup. „Wir haben uns defensiv stabilisiert und wollen uns offensiv verbessern. Daran arbeiten wir jeden Tag.“

Vor der Partie standen hinter Einsätzen einiger Stammspieler Fragezeichen, letztlich nimmt Thorup gegenüber der Partie in Mainz (0:0) drei Änderungen vor. Dimitrios Giannoulis kehrt nach seiner Gelb-Sperre zurück und wird auf der linken Seite Cédric Zesiger ersetzen. Zesiger wiederum wechselt in die Innenverteidigung, wo er den erkrankten Keven Schlotterbeck ersetzen wird. Eigengewächs Mert Kömür nimmt auf der Ersatzbank Platz, ihn ersetzt Fredrik Jensen. Der Finne spielt erstmals seit dem zweiten Spieltag von Anfang an. Im Angriff vertraut Thorup erneut Stoßstürmer Samuel Essende, Phillip Tietz sitzt zunächst auf der Ersatzbank. Dort sitzt auch ertmals das 18-jährige Nachwuchstalent Felix Meiser.

So spielt der FC Augsburg gegen RB Leipzig

Startelf: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis - Jensen, Claude-Maurice - Essende

Ersatzbank: Labrovic, Rexhbecaj, Maier, Mounié, Tietz, Kömür, Banks, Meiser, Koudossou