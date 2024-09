FCA will mit Benefizspiel gegen Ulm Flutopfern helfen – und Optimismus schöpfen

Als Anfang Juni nach Rekord-Niederschlägen das Hochwasser kam und viele Gebiete vor allem in Bayerisch-Schwaben überschwemmte, da war FCA-Trainer Jess Thorup schon auf Heimaturlaub in Dänemark. Doch vor dem Flut-Benefizspiel am Donnerstag (17.30 Uhr) in der ausverkauften GW-TEC Arena in Dinkelscherben gegen den SSV Ulm hat sich Thorup noch einmal Video-Ausschnitte vom Ausmaß der Überschwemmungen zeigen lassen. „Das war wirklich schlimm. Wir müssen uns da schon noch einmal ins Bewusstsein rufen, warum spielen wir da eigentlich. Es geht darum, den betroffenen Menschen zu helfen.“

