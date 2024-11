Mit einem 0:0 gegen die TSG Hoffenheim ging der FC Augsburg in die Länderspielpause. In der Tabelle der Fußball-Bundesliga rutschte die Mannschaft von Trainer Jess Thorup auf den zwölften Platz ab. Diese Noten verdienten sich die Spieler in der Einzelkritik.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hoffenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis