FC Augsburg

Der FCA in der Einzelkritik: Beljo sorgt für die Lichtblicke

Plus Die Augsburger wählen gegen Bochum einen defensiven Plan mit wenig Ballbesitz. Zumindest in der Chancenverwertung schlagen sie sich ordentlich.

Eigentlich hatte sich der FC Augsburg das Ziel gesetzt, mit einem Sieg und guten Gefühl in die Länderspielpause zu gehen – doch daraus wurde nichts. Am Ende waren die Gäste aus Bochum bei dem 2:2-Unentschieden näher am Sieg als die Augsburger.

Finn Dahmen Torhüter müssen schon mal Kopf und Kragen riskieren. Bei Dahmen war das in der 30. Minute der Fall, als ihm der Ball von Bero gegen den Kopf flog. Kurz vor der Pause war er beim Gegentor nicht schuldlos, als er eine Bochumer Flanke unglücklich in die Mitte abwehrte. Konnte sich nach der Pause noch mehrfach auszeichnen. Ein langweiliger Nachmittag war es nicht für ihn. Note 3



Torhüter müssen schon mal Kopf und Kragen riskieren. Bei war das in der 30. Minute der Fall, als ihm der Ball von Bero gegen den Kopf flog. Kurz vor der Pause war er beim Gegentor nicht schuldlos, als er eine Bochumer Flanke unglücklich in die Mitte abwehrte. Konnte sich nach der Pause noch mehrfach auszeichnen. Ein langweiliger Nachmittag war es nicht für ihn. Note 3 Arne Engels Der Belgier bekam auch diesmal den Vorzug vor Robert Gumny. Seine defensiven Probleme hat er nach wie vor nicht überwunden auf der noch immer ungewohnten Position. Offensiv kam er diesmal kaum zur Geltung, was an der abwartenden Augsburger Spielweise lag. Note 4



Der Belgier bekam auch diesmal den Vorzug vor Robert Gumny. Seine defensiven Probleme hat er nach wie vor nicht überwunden auf der noch immer ungewohnten Position. Offensiv kam er diesmal kaum zur Geltung, was an der abwartenden Augsburger Spielweise lag. Note 4 Maximilian Bauer Augsburgs Innenverteidiger mussten sich mit ganz unterschiedlichen Stürmertypen beschäftigen. Zum einen mit dem groß gewachsenen Hofmann, zum anderen mit dem wuseligen Asano. Vor allem ihn bekam der FCA nicht in den Griff. Beim 2:2 verpatzte Bauer zunächst eine mögliche Abseitsstellung des Bochumers, im Laufduell ließ er ihm zudem zu viel Platz. Note 4



Innenverteidiger mussten sich mit ganz unterschiedlichen Stürmertypen beschäftigen. Zum einen mit dem groß gewachsenen Hofmann, zum anderen mit dem wuseligen Asano. Vor allem ihn bekam der nicht in den Griff. Beim 2:2 verpatzte zunächst eine mögliche Abseitsstellung des Bochumers, im Laufduell ließ er ihm zudem zu viel Platz. Note 4 Felix Uduokhai Vor allem Laufduelle mit dem schnellen Asano waren für ihn eine Herausforderung, die er nicht bewältigen konnte. Deutlich besser sah er bei Kopfballduellen mit Hofmann aus, sodass der Bochumer nur selten die Bälle wie gewohnt auf seine Nebenleute ablegen konnte. Note 4



Vor allem Laufduelle mit dem schnellen Asano waren für ihn eine Herausforderung, die er nicht bewältigen konnte. Deutlich besser sah er bei Kopfballduellen mit Hofmann aus, sodass der Bochumer nur selten die Bälle wie gewohnt auf seine Nebenleute ablegen konnte. Note 4 Mads Pedersen Sein Kampfgeist war vor allem im Verteidigen gefragt, offensiv musste er sich wegen der FCA-Ausrichtung zurückhalten. Ballbesitz war an diesem Samstag nicht gefragt, zumindest sah das der Plan von Trainer Enrico Maaßen so vor. Note 3,5



Sein Kampfgeist war vor allem im Verteidigen gefragt, offensiv musste er sich wegen der FCA-Ausrichtung zurückhalten. war an diesem Samstag nicht gefragt, zumindest sah das der Plan von Trainer so vor. Note 3,5 Ruben Vargas Für die Offensivakteure des FCA war es ein unangenehmes Spiel. Weil sie kaum Bälle bekamen und mehr beim Verteidigen gefordert waren. Entsprechend wenig Offensivgefahr ging vom Schweizer aus, der sich nun in der Nationalmannschaft beweisen darf. Note 4



Für die Offensivakteure des war es ein unangenehmes Spiel. Weil sie kaum Bälle bekamen und mehr beim Verteidigen gefordert waren. Entsprechend wenig Offensivgefahr ging vom Schweizer aus, der sich nun in der Nationalmannschaft beweisen darf. Note 4 Niklas Dorsch Vor allem in der ersten Hälfte ging er oftmals Risiko ein mit seiner Spielweise, als er den Bochumern mehrmals die Möglichkeit bot, Bälle zu erobern, nur um das im letzten Moment noch zu verhindern. Könnte am Abend über Probleme mit der Halsmuskulatur klagen, da er ständig wegen der vielen hohen Bälle in die Luft schauen musste. Note 4



Vor allem in der ersten Hälfte ging er oftmals Risiko ein mit seiner Spielweise, als er den Bochumern mehrmals die Möglichkeit bot, Bälle zu erobern, nur um das im letzten Moment noch zu verhindern. Könnte am Abend über Probleme mit der Halsmuskulatur klagen, da er ständig wegen der vielen hohen Bälle in die Luft schauen musste. Note 4 Elvis Rexhbecaj Der ehemalige Bochumer bekam genau das, was er erwartet hatte. Einen unangenehmen Gegner, der Augsburg früh störte. War wie häufig in vielen Zweikämpfe verwickelt, unterhielt sich auch häufig mit Schiedsrichter oder Gegenspielern. Nette Worte fand er da wohl nicht immer. Note 4

Ermedin Demirovic Beim Kapitän wechselten sich Licht und Schatten. Fiel zweimal sehr positiv auf, als er zunächst das 1:0 überlegt vorbereitete und das 2:1 selbst erzielte. Hatte aber auch einige Ballverluste, weil er technisch nicht sauber genug agierte. Note 3



Beim Kapitän wechselten sich Licht und Schatten. Fiel zweimal sehr positiv auf, als er zunächst das 1:0 überlegt vorbereitete und das 2:1 selbst erzielte. Hatte aber auch einige Ballverluste, weil er technisch nicht sauber genug agierte. Note 3 Phillip Tietz Der Stürmer stand zum ersten Mal in der Startelf des FCA – und machte es gut. Bei beiden Toren war er in der Entstehung beteiligt. Beim Stören des Bochumer Spielaufbaus war er oft alleine, was viel Kraft kostete. In der 17. Minute überraschte er mit einem Lattenknaller aus gut 25 Metern. Note 3



Der Stürmer stand zum ersten Mal in der Startelf des – und machte es gut. Bei beiden Toren war er in der Entstehung beteiligt. Beim Stören des Bochumer Spielaufbaus war er oft alleine, was viel Kraft kostete. In der 17. Minute überraschte er mit einem Lattenknaller aus gut 25 Metern. Note 3 Dion Beljo Der Kroate übernahm den Platz des gewechselten Mergim Berisha und erfüllte seine Aufgabe sehr ordentlich. Das 1:0 erzielte er selbst, beim 2:1 prallte sein Schuss gegen den Pfosten, ehe Demirovic traf. Beljo tauchte häufig in der eigenen Hälfte auf – um zu verteidigen oder die Bälle abzuholen. Note 2,5

Fredrik Jensen (66. für Tietz ) Seine beste Szene hatte Jensen in der 80. Minute, als er mit einem Eckball Robert Gumny fand. Den Kopfball aber wehrte Bochums Torwart Riemann souverän ab.



(66. für ) Seine beste Szene hatte in der 80. Minute, als er mit einem Eckball Robert Gumny fand. Den Kopfball aber wehrte Torwart Riemann souverän ab. Irvin Cardona (77. für Vargas ) Der Franzose brachte es nach seiner Einwechslung auf nur vier Ballkontakt. Einer davon war immerhin ein Torschuss.



(77. für ) Der Franzose brachte es nach seiner Einwechslung auf nur vier Ballkontakt. Einer davon war immerhin ein Torschuss. Tim Breithaupt (78. für Rexhbecaj) Für den Neuzugang aus Karlsruhe war es keine leichte Aufgabe, Akzente in dieser Partie zu setzen. Dafür hatte der FCA einfach zu selten den Ball.



(78. für Rexhbecaj) Für den Neuzugang aus war es keine leichte Aufgabe, Akzente in dieser Partie zu setzen. Dafür hatte der einfach zu selten den Ball. Robert Gumny (78 für Engels ) Mit seinem Kopfball in der 80. Minute wäre der Pole beinahe zum Matchwinner geworden. Verdient wäre es nicht gewesen.



(78 für ) Mit seinem Kopfball in der 80. Minute wäre der Pole beinahe zum Matchwinner geworden. Verdient wäre es nicht gewesen. Arne Maier (87. für Beljo) Immerhin half Maier mit, das 2:2 über die Zeit zu bringen. Mehr war für ihn in der kurzen Spielzeit nicht mehr drin.

Benotet werden nur die Akteure, die mindestens 30 Minuten spielten.

