Dank Noahkai Banks: frühe Führung für den FCA

An der Bedeutung ließ Sandro Wagner keinen Zweifel. Wenngleich der Trainer des FC Augsburg die Partie am Samstagnachmittag gegen den VfL Wolfsburg nicht höher bewerten wollte als jedes andere Spiel in der Fußball-Bundesliga. Jedes Spiel sei wichtig, ohne Ausnahme. Bonusspiele gebe es keine. Und doch tauchen immer mal wieder Partien auf, die eine höhere Wertigkeit haben als andere. Weil es um die Ausrichtung und Zukunft geht. Richtungsweisend werden solche Begegnungen gerne genannt.

Eine solche ist das Duell mit den Niedersachsen. Weil der FCA zuletzt zweimal schlimme Darbietungen im Angebot hatte und damit die Serie von Niederlagen auf vier anwachsen ließ. Auf einen Heimsieg warten die Augsburger seit März, was nicht ausschließlich in der Verantwortung von Wagner liegt. Dazu hat auch sein Vorgänger Jess Thorup beigetragen.

Wagner muss nun die Wende gelingen. „Wir müssen einfach jedes Spiel so angehen, dass wir es richtig gut bestreiten wollen“, sagte der 37-Jährige am Donnerstag. Und: „Wir haben jetzt zwei richtig schlechte Spiele gehabt in vielen Bereichen. Davor haben wir viele gute, teilweise sehr gute Sachen gesehen. Die Mannschaft weiß, dass sie jetzt gefordert ist.“

Marius Wolf fehlt dem FCA krankheitsbedingt

Er selbst allerdings auch. Das weiß Wagner. Schon nach dem 1:2 vor einer Woche in Heidenheim hatte er angekündigt, Änderungen an seiner Startelf vornehmen zu wollen. Der Konkurrenzkampf habe sich weiter verstärkt, jeder Spieler hatte in der vergangenen Woche die Möglichkeit, sich für einen Platz in der ersten Elf zu empfehlen.

Und Wagner hielt Wort. Er veränderte seine Startelf tatsächlich auf fünf Positionen. Noahkai Banks rückt in die erste Mannschaft, aus der Innenverteidigung zuletzt bleiben Cedric Zesiger und Keven Schlotterbeck auf der Bank. Ebenfalls neu in der Mannschaft sind Elvis Rexhbecaj, Dimitrios Giannoulis , Elias Saad und Mert Kömür. Eine Rotation auf vielen Positionen also, die auch auf eine veränderte Grundformation hindeutet. Auf der Bank nehmen zunächst Samuel Essende und Alexis Claude-Maurice Platz. Marius Wolf fehlt krankheitsbedingt.

Fast die halbe Mannschaft hat Wagner also gewechselt. Ein klares Zeichen, dass er zuletzt unzufrieden war. Nun haben die neuen Akteure eine Chance, es besser zu machen.