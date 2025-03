Sieger von Dortmund starten auch gegen Wolfsburg

Wohin geht die Reise des FC Augsburg in der Schlussphase der Bundesliga-Saison? Einen Wegweiser wird das heutige Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg liefern. Der Tabellen-Elfte FCA (35 Zähler) liegt vor dem Anpfiff drei Punkte hinter dem Siebten Wolfsburg (38 Punkte) und vier Punkte hinter Platz sechs (Leipzig), der reicht, um sich für die Europa League zu qualifizieren.

FC Augsburg: Keine Änderungen zum Dortmund-Spiel

Gegenüber dem sensationellen 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund nimmt FCA-Trainer Jess Thorup keine Änderung vor. Damit wird FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw heute sein 250. Bundesliga-Spiel (alle für den FCA) bestreiten. Damit ist er niederländischer Rekordspieler der Liga.

Startelf: Dahmen - Zesiger, Gouweleeuw, Matsima -Wolf, Rexhbecaj, Onyeka, Jensen, Giannoulis - Claude-Maurice - Tietz

Bank: Labrović (ETW), Pedersen, Essende, Maier, Mounié, Jakić, Schlotterbeck, Kömür, Banks

FC Augsburg gegen Wolfsburg: Darauf kommt es an

Mit einem Sieg könnte der FCA zu Wolfsburg aufschließen und sich eine gute Ausgangslage im weiteren Rennen um Europa sichern. Bei einer Niederlage würde man sich aus diesem Rennen wohl immer mehr verabschieden.

Doch nach neun Spielen in Folge ohne Niederlage geht Trainer Thorup mit Respekt aber auch mit Selbstvertrauen in das Heimspiel: „Sie haben viel individuelle Qualität - Schnelligkeit in der Offensive, Umschaltmomente und Standards zählen zu ihren Stärken. Wir gehen selbstbewusst in das Spiel und wollen zuhause die drei Punkte holen.“

FC Augsburg gegen Wolfsburg: Hält die Zu-Null-Serie

Ähnlich sieht das sein Kollege, der Österreicher Ralph Hasenhüttl: „Es wird nicht leicht in Augsburg, uns erwartet dort eine schwere Aufgabe. Sie verteidigen aggressiv nach vorne, sind gut organisiert und lassen nichts zu. Es hat seine Gründe, dass sie so stabil sind. In den wenigen Chancen, die wir bekommen, müssen wir konsequent sein.“

Spannend wird auch sein, wie lange der Zu-Null-Rekord von FCA-Torhüter Finn Dahmen noch hält. Derzeit ist er 523 Minuten ohne Gegentreffer. Anfang Februar beim 1:1 auf St. Pauli musste er zuletzt hinter sich greifen. Drei torlose Unentschieden und zwei Siege stehen seitdem auf dem Konto der Augsburger.

FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg: Fakten zum Spiel

Ex-Wolfsburger im FCA-Trikot:

Elvis Rexhbecaj war von 2010 bis 2020 bei den Wölfen (28 Bundesliga-Spiele, zwei Tore).

Cedric Zesiger wurde im Januar aus Wolfsburg ausgeliehen. Immer wenn Zesiger spielte, blieb der FCA ohne Gegentor.

Gelbsucht beim FCA und beim VfL:

Augsburg kassierte in dieser Saison die meisten Gelben Karten (64), Wolfsburg kommt auf 61 Gelbe Karten (die zweitmeisten).

FCA-Serie gegen die Wölfe:

Augsburg ist gegen die Wölfe seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen (drei Siege, drei Remis).

Alleinstellungsmerkmal des FCA

Einzig Augsburg ist in der Bundesliga ohne Rückrunden-Niederlage.