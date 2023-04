Geht dem FCA im Abstiegskampf die Puste aus?

Plus Der FC Augsburg verpasst es auch gegen den VfB, sich im Abstiegskampf abzusetzen. Warum?

Wie wichtig der Punktgewinn des FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart war, zeigte sich am Samstag um kurz vor 17.30 Uhr. Da stand nämlich fest, dass mit Hertha (2:4 gegen Bremen), Bochum (1:5) und Hoffenheim (1:3) drei Konkurrenten ihre Heimspiele verloren haben. Der FCA ernährt sich wie ein Eichhörnchen im Siebentischwald. Da mal ein Pünktchen, hier mal eine Niederlage. Der letzte Sieg datiert vom 4. März. Damals gewann der FCA zu Hause gegen Werder Bremen mit 2:1.

Ersatzspieler können die Lücken beim FCA nicht schließen

Gegen den VfB schien der FCA auf einem guten Weg, den so wichtigen Dreier einzufahren. Eine schnelle 1:0-Führung, doch dann forderte das hochintensiv geführte Spiel seinen Tribut. Iago (34.), Beljo (46.), Demirovic (71.), Vargas (71.) und Pedersen (77.) musste Maaßen mehr oder weniger unfreiwillig auswechseln. Dann zeigte sich, dass man halt doch nicht so einfach diese Lücken von der Bank aus schließen kann. Zumal mit Gouweleeuw, Berisha, Dorsch oder auch Gikiewicz vier Platzhirsche von Beginn an fehlten.

