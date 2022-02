FC Augsburg

vor 48 Min.

Gelingt André Hahn in Gladbach ein weiteres Hammer-Tor?

Plus Gegen Union Berlin wurde André Hahn zum gefeierten Torschützen. Nun geht es zur krisengeschüttelten Borussia nach Gladbach, wo er selbst drei Jahre gespielt hat.

Von Andrea Bogenreuther

Wenn es im Bundesliga-Duell gegen Union Berlin ein Symbol für den unbedingten Siegeswillen des FC Augsburg gab, dann war es der Torschuss von André Hahn aus 25 Metern in der 59. Minute. In den legte der Rechtsaußen all das hinein, was sein Team in diesem Spiel auszeichnete: Mut, Willensstärke, Selbstbewusstsein, Entschlossenheit und Konzentration.

