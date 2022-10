Gelingt dem FC Augsburg der dritte Coup in Folge gegen die Bayern?

Der FC Augsburg gewann die letzten beiden Heimspiele gegen den FC Bayern. Ein Erfolg im Pokal würde die gerade erst überwundene Krise der Münchner wieder neu entfachen.

Bayern-Profi Noussair Mazraoui beherrscht als in den Niederlanden geborener Marokkaner sowohl das Niederländische als auch das Arabische. Beim Deutschen ist der Neuzugang von Amsterdam noch in der Lernphase und paukt zusammen mit dem anderen Ajax-Import Ryan Gravenberch und dessen Landsmann Matthijs de Ligt die Sprache seines neuen Arbeitgebers. Das sollte ins Feld geführt werden, bevor man die Aussage des Rechtsverteidigers vor dem Pokalspiel seines FC Bayern in Augsburg (Mittwoch, 20.45 Uhr, ZDF und Sky) bewertet. Mazraoui sagte gegenüber der Bild, dass der Stachel von der Bundesliga-Niederlage –die bisher einzige Saisonniederlage kassierten die Bayern beim 0:1 in Augsburg vor einem Monat – noch recht tief sitzt: "Es ist Zeit für Rache! Es ist Zeit für die Revanche."

Ob diese Wortwahl nun passend ist, daran hat auch FCA-Trainer Enrico Maaßen seine Zweifel, wie er auf der Spieltags-Pressekonferenz sagte: "Rache im Zusammenhang mit einem Fußballspiel. Weiß ich nicht, ob das sein muss." Auf jeden Fall zeigt die Aussage des Rechtsverteidigers, dass die Lage bei den Münchnern zumindest etwas angespannt ist: Geht das kürzeste Auswärtsspiel der Saison verloren, wäre es für den Rekordmeister und -pokalsieger das dritte Aus in der 2. Pokalrunde in Folge.

Bayern-Trainer Nagelsmann lobt das Angriffspressing des FC Augsburg

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist sich der Brisanz bewusst: "Das ist ein Thema bei uns und sollte nicht noch mal passieren. Wir haben die Ambition, den DFB-Pokal zu gewinnen." Mit einer neuen taktischen Ausrichtung – einer Neun namens Eric-Maxim Choupo-Moting (Nagelsmann: "Er hat gegen Freiburg ein Weltklassespiel gemacht, wird gegen Augsburg beginnen und wieder ein sehr gutes Spiel machen") , – sowie einer giftigeren Einstellung als bei der 0:1-Niederlage soll der Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht werden. Über die Pleite beim FCA sagte Nagelsmann rückblickend: "Das Angriffspressing und Gegenpressing von Augsburg war sehr, sehr gut, unglaublich aktiv. Wir hatten wenig Zeit, Lösungen zu suchen." Das soll nun besser funktionieren.

Und wenn nicht? Dann wäre es für die Bayern nicht nur das dritte Aus in der zweiten Runde nach den Pleiten gegen Kiel und Gladbach, sondern auch die dritte Niederlage in Augsburg in Folge. FCA-Trainer Enrico Maaßen gibt sich optimistisch: "Das Stadion ist voll und wir wollen den Tag wieder zu einem Augsburger Festtag machen. Wir haben es zweimal hintereinander geschafft, zu Hause gegen sie zu gewinnen. Warum kein drittes Mal?" Gelingt das tatsächlich, wäre es für den FCA der nächste Coup – und für Nagelsmann würde die Lage beim FC Bayern wieder sehr schnell sehr unangenehm.

Beim FC Augsburg bleibt die personelle Lage angespannt

Personell muss sein FCA-Gegenüber Maaßen aber erneut auf fast eine komplette Mannschaft verzichten. Stammtorwart Rafal Gikiewicz etwa bremst immer noch eine Oberschenkelverletzung aus . Zurück ins Team kommen indes die zuletzt gesperrten Stamm-Innenverteidiger Maximilian Bauer und Jeffrey Gouweleeuw. Auch Arne Maier scheint wieder fit zu werden. Fehlen wird mit Frederik Winther aber ein anderer Defensivspieler. Der Däne hat in Köln einen Schlag aufs Knie bekommen.

Ausfälle muss auch der FC Bayern verkraften: Manuel Neuer plagen immer noch Schmerzen in der Schulter, sodass der Nationalkeeper die Reise nach Augsburg ebenso wenig antreten kann wie Leroy Sané, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Laut Nagelsmann könnte Neuer am Wochenende gegen Hoffenheim zurück ins Tor kommen. Thomas Müller hat seine muskulären Problem aber überwunden und ist laut Nagelsmann ein Kandidat für die Bank. Auf der wird sich übrigens auch der eingangs erwähnte Mazraoui wiederfinden. Auch er hatte Probleme mit der Muskulatur und wird nicht in der Startelf stehen. Das mit der Rache müssten dann seine Mitspieler übernehmen.