Gelingt dem FC Augsburg gegen den FC Bayern der nächste Coup?

Plus Natürlich ist der FC Bayern gegen den FCA klarer Favorit. Allerdings weiß Trainer Weinzierl, wie man gegen den FCB gewinnt – und die Vorzeichen stehen ungewohnt gut.

Es war am Mittwoch eine lange Fußballnacht für Markus Weinzierl. Zuerst führte der Trainer des FC Augsburg zum im Abstiegskampf so wichtigen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den FSV Mainz 05. Danach stand dann noch als Pflichttermin das TV-Studium des nächsten Gegners auf dem Programm. Der FC Bayern München spielte die erste Viertelfinal-Partie der Champions League bei FC Villarreal. Und der Siebte der spanischen Liga bot exzellenten Anschauungsunterricht.