Gelingt mit Enrico Maaßen die Reanimation beim FCA?

Fünf Trainer in sechs Jahren versuchten sich an der Wiederbelebung des FCA. Der Klassenerhalt wurde zwar immer erreicht, doch es ist auch eine Chronik des Scheiterns.

Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben. Doch mit Enrico Maaßen als neuen Trainer soll beim FC Augsburg endlich die jahrelange Stagnation im Entwicklungsprozess der Mannschaft ein Ende nehmen. Das hoffen vor allem die Geschäftsführer des Bundesligisten Stefan Reuter (Sport) und Michael Ströll (Finanzen). Bisher, so betonte man es beim Bundesligisten immer wieder, trafen sie gemeinsam mit Vereinschef Klaus Hofmann die Personalentscheidungen. Zwar wurde Maaßen vor allem von Reuter und Christoph Janker, dem Leiter der Lizenzspielerabteilung ausgesucht, doch das Geschäftsführer-Duo trägt nach außen die Verantwortung.